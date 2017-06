Aménagement du parc de Djebel El Ouahche : L’étude finalisée dans 20 jours

Lors de la présentation du plan d’aménagement du parc de Djebel El Ouahche mardi dernier, à l’occasion de la tenue d’un conseil de la wilaya, le chef de l’exécutif, Kamel Abbès, a insisté sur la nécessité d’éviter toute construction en dur à l’intérieur dudit espace. En ce sens, le wali a émis des réserves sur le plan présenté par le bureau en charge de l’étude, notamment à ce qui a trait à l’implantation de nouvelles bâtisses, entre autres un espace de restauration, un musée environnemental, et un siège pour la direction de la Conservation des forêts. Dans ce contexte, Kamel Abbés a instruit les responsables du bureau d’études d’exploiter les constructions existantes, de même qu’à veiller à harmoniser les nouvelles avec le cadre environnant, et ce en favorisant des matériaux ayant une faible empreinte sur la nature. Dans ce registre, le wali a demandé aux responsables de programmer une sortie sur terrain pour cette semaine, laquelle devra s’effectuer en compagnie de cadres des directions de la Conservation des forêts, de l’Environnement, des Travaux publics, des ressources en eau, ainsi que de l’Agence nationale des autoroutes (ANA), et ce afin de dresser un constat précis de la situation, particulièrement en ce qui touche l’assèchement des lacs, au sujet duquel le directeur des Ressources hydriques a d’ores et déjà été instruit d’élaborer un mémorandum technique sur l’alimentation des lacs en question à partir d’un cours d’eau qui sera aménagé ultérieurement. L’étude finalisée devra être présentée dans un délai de 20 jours. S’étendant sur une superficie de 3.076.330 m2, la forêt de Djebel El Ouahche fait partie des espaces récréatifs se trouvant sur le territoire de la wilaya de Constantine, à côté de forêts d’El Meridj et d’El Baâraouia (commune du Khroub) et de celle de Chettaba (commune d’Aïn Smara). Autre point abordé, le projet du parc citadin de la cité Zouaghi Slimane (Aïn El Bey), dont les travaux seront relancés début juillet. Selon l’étude présentée, cet espace de 11 hectares devrait comprendre quatre aires distinctes, respectivement consacrées à la détente, à la pratique sportive, aux jeux d’enfants et à ceux des adultes (pétanque, golf, etc.). Enfin, le plan de protection des forêts a été approuvé, de même qu’il a été procédé à l’installation de la commission de wilaya de lutte contre les incendies.

Issam. B.