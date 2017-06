Grand Prix « El-Hachemi Guerouabi » à Annaba : Abdelhak Messaïd lauréat

Le rideau est tombé vendredi dans la soirée sur la troisième édition du grand prix ‘‘El Hachemi Guerouabi’’, institué en 2014 en hommage au grand maître de la chanson chaabie, avec la consécration de la voix du jeune talent Abdelhak Messaid de Annaba qui s’est emparé de la première place à l’unanimité du jury. La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence des autorités locales, du consul de France, d’hommes de culture et d’une assistance nombreuse au théâtre Azzeddine Medjoubi. Le second prix a été décerné à Fayçal Boukhentèche de Tiaret et le troisième prix est revenu à Tarek Djoudi d’Alger. Les trois premiers lauréats ont été récompensés pour leurs interprétations jugées très appréciable par le jury, respectivement ‘‘Sbayat Djouz’’, ’’Bini Oubinek Houbi’’ et ‘‘Haramtou Bik Nouaassi’’. Ils ont enchanté le public par des chansons tirées du patrimoine et plus précisément du répertoire du maître El Hachemi Guerouabi. Le premier prix est doté de 250.000 dinars offert par l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA) tandis que le second est de 200.000 dinars du ministère de la Culture. Le troisième prix a quant à lui été évalué à 150.000 DA, attribué par l’agence algérienne pour le rayonnement culturel. Le quatrième prix récompensant la seule voix féminine, a été attribué à Ismahane Benboulaid de Bordj Bou-Arréridj. Les jeunes amateurs Mourad Yahi et Abderrezak Soukhal de Annaba ont remporté respectivement le prix du jury et celui du public. Les lauréats de cette troisième édition du concours national de découverte et promotion de jeunes talents, se sont montrés très flattés d’avoir été couronnés après avoir réussi à convaincre le jury et le public en même temps, indiquant qu’ils vont saisir cette opportunité pour préserver la richesse de notre patrimoine culturel. La présidente de l’association éponyme, Mme Chahira Guerouabi, s’est dite très satisfaite, subjuguée et impressionnée par la prestation fournis par l’ensemble des postulants au grand prix, estimant que le jury était équitable. Mme Chahira s’est félicitée du bon déroulement de la troisième édition qui, a-t-elle dit, a été une réussite totale, illustrée par l’affluence remarquable du public durant les quatre jours de la compétition. L’association culturelle El Hachemi Guerouabi est en train de répertorier le grand prix en diwan a souligné sa présidente, révélant qu’un festival dénommé ‘‘Passerelle culturelle’’ a été créé destiné à notre communauté à l’étranger pour découvrir notre riche patrimoine. Là quatrième édition de ce grand prix sera organisée à Mostaganem, a fait savoir Mme Guerouabi.

Une pléiade d’artistes de renom dont Abdelkader Chaou, Naïma Ababsa, Hamdi Benani ainsi que la jeune troupe ‘‘El Bareh’’ ont interprété des chansons puisées du patrimoine national. Ainsi donc, la troupe El Bareh du trio Youcef Benyaghzal, Sid Ahmed Derradji et Tarek Ben Ayad, a égayé l’assistance par des chansons tirées du répertoire du grand maître Guerouabi qui a été longuement ovationné, dont ‘‘Allô…Allô’’. Abdelkader Chaou égal à lui-même, a de son côté, enchanté le public en interprétant des Madih et Ya El Adraa. Lui succédant Naïma Ababsa, a rendu un hommage au grand maître El Hachemi Guerouabi puis elle enchaîné par ‘‘Manoubia’’ et ‘‘Achaga’’ ce qui a suscité l’admiration du public composé essentiellement de familles en quête de détente et loisirs et curieux de revoir l’artiste se produire une nouvelle fois à Annaba durant cette soirée ramadhanesque.

L’inévitable Hamdi Benani a ébranlé l’assistance par des louanges, des Mouachahate tirés du coffret arabou-andalou avant de clôturer par Ya Rabi Ya Rabi Laayoune Lahbara.

B. Guetmi