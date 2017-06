1re Prime de Bahia comedy Club : Promouvoir l’art du « rire utile »

La première prime de « Bahia Comedy Club » organisé par l’association « Art Actif » a eu lieu jeudi dernier à l’esplanade du Centre des conventions d’Oran (CCO). Les 9 finalistes du casting national organisé à la faveur de ce programme, premier du genre, lancé depuis Oran, se sont produits pour la première fois devant un public venu très nombreux pour découvrir les talents et les performances de jeunes comédiens amateurs mais surtout aux talents prometteurs. Pour cette première, 4 wilayas étaient représentées dans le premier spectacle grand public de Bahia Comedy Club. Il s’agit de Bel-Abbès, Oran, Alger et Aïn Témouchent. Chacun des artistes a eu droit à 10 minutes de show humoristique dans la catégorie stand-up. Ces finalistes ont été sélectionnés suite à un casting national lancé en fin 2016 sous la présidence d’un jury composé d’Amine Ghazizet un comédien spécialisé dans le stand-up, Hichem Benamara président de l’association « Art Actif » et Nahid Benmerah comédienne. Bien que l’ensemble des comédiens aient réussi à séduire le public par le rire, l’importance et la valeur des messages véhiculés par les sujets traités dans les stand-up de cette première prime, mais ce sont surtout les deux talentueux Billel Betchichi ventriloque (Alger) et Walid Seddiki d’Oran qui ont le plus impressionné, cartonné et marqué brillamment cette première soirée. L'association Art Actif se fixe comme objectif de promouvoir les activités culturelles et le divertissement à travers tout le territoire et non seulement Oran. « Nous voulons créer un espace pour les talents amateurs qui n’ont pas les moyens de se faire produire, encadrer ces derniers et leur offrir la possibilité d’évoluer », a indiqué Alias Arier, l’un des organisateurs à notre journal. Ce dernier a exprimé son souhait de voir cette association bénéficier de l’aide et du soutien des autorités de la wilaya et du ministère de la Culture pour promouvoir l’art du « rire utile ».

La deuxième saison de Bahia Comedy Club aura lieu en septembre prochain. L’accès à ce prime a été fixé à 600 DA.

Amel Saher