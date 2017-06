JSK : Suspendu 4 matches, Asselah va faire appel

Le gardien de but de la JSK, Malik Asselah, a écopé d’une lourde suspension. Le portier international s’est vu en effet infliger une suspension de quatre matches fermes pour « comportement antisportif », a annoncé la commission de la LFP dans le procès-verbal datant du vendredi 16 juin. Apparemment, il est reproché à Malik Asselah, à qui l’arbitre du match CRB-JSK (1-1) avait brandi le rouge à la fin du match, a proféré quelques mots aigres-doux à l’encontre de ce dernier, qui l’a rapporté sur son rapport. Une décision que Malik Asselah conteste énergiquement, estimant d’une part qu’il n’avait pas été auditionné au préalable et d’autre part, que les mots qu’il avait pu prononcer étaient destinés à un coéquipier et non pas à l’arbitre. C’est du moins l’explication qu’il a donnée après avoir pris connaissance de la sanction. Il semblerait que Malik Asselah ne va pas rester sans rien faire. En effet, le keeper de la JSK a confié à ses proches qu’il va faire appel de cette sanction. « Je vais déposer un recours à la Ligue. Je demande à être entendu », a déclaré Asselah qui compte bien donner sa version des faits à la commission de discipline dans l’espoir de voir sa sanction revue à la baisse. Affaire à suivre.

Amar Benrabah