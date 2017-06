Coupe d'Algérie (demi-finale) : Le vainqueur du match CRB-USMBA jouera la coupe de la CAF

Le CRB et l'USMBA, qui s'affrontent mardi au stade du 20-Août (Alger), joueront pour l'occasion plus qu'une place en finale de la coupe d'Algérie, étant donné que le vainqueur sera assuré de participer la saison prochaine à la Coupe de la CAF. En effet, l'autre demi-finale de la coupe d'Algérie mettra aux prises le MCA et l'ESS, soit le vice-champion d'Algérie face au champion, un match prévu le 24 juin au stade Omar-Hamadi. Les deux équipes représenteront l'Algérie à la Ligue des champions d'Afrique en 2018.

Du coup, il suffira pour l'une des deux formations du CRB et de l'USMBA d'atteindre la finale de «Dame» coupe pour valider son billet pour la Coupe de la CAF.