Brèves foot : Le Zamalek aujourd’hui à Alger

Le Zamalek aujourd’hui à Alger

Le Zamalek d'Egypte s’est déplacé avec un effectif au complet à Alger en vue de son match contre l'USM Alger, mercredi au stade du 5-Juillet (22h00) dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique. La formation cairote occupe la première place au classement du groupe B avec 5 points, devant l'USMA et Ahly Tripoli de Libye qui comptent chacun 4 unités, alors que Caps United (Zimbabwe) ferme la marche avec 3 points.



Nouvelle pelouse pour le stade 8-Mai-1945 :

Le président de l'Entente de Sétif, Hassen Hemmar, a indiqué qu'une nouvelle pelouse synthétique sera posée au stade 8-Mai-1945 de Sétif, en prévision de la saison prochaine.



L'Algérie s'impose face à la Jordanie (1-0) :

La sélection algérienne dames de football s'est imposée vendredi soir à Amman face à son homologue jordanien (1-0) en match amical préparatoire en vue des prochaines échéances officielles. L'unique but de la partie a été inscrit par Naïma Bouhenni (6’).



Coupe du monde féminine 2018 (U-20) :

L'Algérie affrontera le Ghana au premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2018 des (U-20), selon le tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football (CAF) jeudi au Caire. Le match aller se déroulera en Algérie entre le 15 et le 17 septembre prochain et la manche retour aura lieu à Accra les 29, 30 septembre ou 1er octobre 2017.



CAN-2019 (U-20) : L’EN en stage à Sidi Moussa

La sélection nationale des moins de 20 ans (U-20) entame aujourd’hui un stage de préparation au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) en prévision des prochaines échéances officielles, indique la FAF.