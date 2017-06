Echos des Verts : L'Olympique Marseille lorgne Ghezzal

L'Olympique Marseille lorgne Ghezzal

L'ailier international algérien Rachid Ghezzal, dont les négociations avec son club de l'Olympique Lyon (Ligue 1 française) pour la prolongation de son contrat n'ont pas abouti, intéresse la formation de Marseille en vue d'un éventuel recrutement cet été, a rapporté hier la presse locale. Si le club phocéen viendrait à formuler une offre concrète au joueur de 25 ans, il devra concurrencer plusieurs formations étrangères, précise la même source. Le club italien de l'AC Milan a même entamé des discussions avec l'entourage du joueur.



Adam Ounas donne son accord à Naples

L'international algérien, Adam Ounas, s'est mis d'accord avec la direction de Naples, 3e de la Serie A italienne. Il reste à cette formation de conclure la transaction avec Bordeaux, le club employeur du joueur. Naples s'apprête à faire une offre de 10 millions d'euros plus 2 autres millions de bonus, une offre qui devrait convaincre le club de Ligue 1 française. Ounas, sous contrat avec Bordeaux jusqu’en 2021, pourrait ainsi rejoindre son compatriote, Faouzi Ghoulam, au sein du club du sud italien.



Hassani s’engage avec Cherno More (Bulgarie)

Le néo-international algérien, Ilias Hassani, s'est engagé avec Cherno More, en vue de la saison prochaine, a annonce sur son site web officiel ce club de 1re division bulgare qui a terminé le championnat de son pays à la 6e position.