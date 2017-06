Transfert du néo-international Youcef Attal : Accord entre le Paradou AC et le Betis Séville

Pour ses débuts avec les Verts, il a fait sensation et a brillé de mille feux. Joueur polyvalent, il n’a pas manqué de taper dans l’œil des recruteurs du Bétis Séville, club espagnol évoluant en Liga, le plus prestigieux des championnats professionnels en ce moment.

On lui prédit un avenir radieux. Lui, c’est Youcef Attal, jeune joueur de 21 ans du nouveau promu en Ligue 1-Mobilis, le Paradou AC. Ayant effectué récemment des essais concluants, il s’apprête à signer son premier contrat professionnel au profit du Bétis où il retrouvera son coéquipier en équipe nationale, Aissa Mandi. Le nouveau latéral droit de la sélection nationale a réussi à convaincre l’entraîneur ainsi que les dirigeants du club andalou, qui ont ainsi donné leur accord pour l’engager. L’enfant de Tizi-Ouzou rejoindra dans quelques jours son nouveau club pour parapher son contrat. Cela après l’accord trouvé entre son actuel club employeur et formateur le PAC et le Bétis Séville. C’est ce que rapporte le site spécialisé El Meidane. Dotés de qualités autant défensives qu’offensives certaines, Youcef Attal a réussi dès sa première convocation à s’imposer dans le onze de départ de l’équipe d’Algérie sous la coupe du nouveau sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz. Ce dernier l’a fait joué en match amical contre la Guinée, puis en match officiel face au Togo où Attal a donné entière satisfaction. Dommage qu’il a contracté une blessure à l’épaule (luxation) qui l’a privé de prendre part à la seconde mi-temps devant les Togolais, alors qu’il avait réussi une première période pleine. Sa blessure pas très grave du reste le contraint à un mois d’indisponibilité. Il manquera du coup le début de la préparation avec sa nouvelle équipe. Un retard qu’il comblera avec une préparation spécifique le moment venu afin de se mettre à niveau avec ses nouveaux coéquipiers du Bétis. Bonne nouvelle donc pour Youcef Attal, puisque l’équipe andalouse lui ouvre de nouvelles perspectives dans sa carrière. Il suit donc le chemin, des Halliche, Slimani, Soudani, Belkaroui, Hamzaoui et autres qui ont réussi à se distinguer dans le championnat national pour ensuite avoir l’opportunité d’évoluer à l’étranger. Cela est encourageant pour les footballeurs du cru qui émergent, désormais ils croiront en leur bonne étoile. Pour ce qui est des modalités de l’accord entre le PAC et le Bétis Séville pour le transfert de Youcef Attal, rien n’a filtré pour le moment.

Mohamed-Amine Azzouz