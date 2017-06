Grand Angle : Interrogations

Une nouvelle fois, la mort du chef du groupe terroriste autoproclamé Etat Islamique (EI/Daech) est annoncée. Après les Américains, c’est les Russes qui affirment qu’Abou Bakr al-Baghdadi a été tué, fin mai, dans une frappe menée par leur aviation près de Raqa en Syrie. Depuis 2014, date à laquelle il a fait sa dernière apparition publique, des rumeurs et des informations sur sa mort ont régulièrement circulé. Mais elles n'ont jamais été confirmées. Comme c’est du reste le cas aujourd’hui, puisque la coalition internationale a annoncé être dans l’incapacité de confirmer l’annonce de la Russie. Mais il reste aussi, rappelle-t-on, qu’Abou Bakr al-Baghdadi « n'a plus donné signe de vie depuis un enregistrement audio diffusé en novembre 2016, après le début de l'offensive irakienne pour reprendre Mossoul dans lequel il exhortait ses hommes à lutter jusqu'au martyre ». Mais cette mort « probable » du chef signifie-t- elle pour autant la fin du groupe terroriste ? Il est vrai que la lutte contre Daech s’est considérablement intensifiée depuis la mise en place d’une coalition internationale et que les résultats probants enregistrés notamment en Irak et en Syrie avec la récupération de vastes territoires occupés par les terroristes sont pour le moins encourageants et augurent de son éradication. Mais le risque encouru, si la disparition d’Abou Bakr al-Baghdadi venait à être confirmée, est celui d’assister à une espèce de métastase du groupe. En effet, il est certain que les nombreux

« lieutenants » voudront prendre du grade et assurer la relève du chef disparu, ce qui ne manquera pas de déboucher sur une guerre des chefs qui, pour asseoir leur autorité, recourront forcément à la multiplication d’attentats. L’autre danger que ferait peser la mort d’Abou Bakr al-Baghdadi a trait au retour des terroristes dans leur pays d’origine. C’est dire que la mort du chef, si elle venait à s’avérer réelle constituera certes une bonne nouvelle pour ceux qui le traquent depuis des années, mais elle impose aussi d’apporter des changements dans la lutte contre le groupe terroriste et le terrorisme de façon générale du fait de ses conséquences sur le terrain. Pour sa part l'ONU a décidé de mettre en place prochainement un nouveau Bureau chargé de lutter contre le terrorisme et qui aura pour mission de chapeauter divers comités spécialisés déjà existants. Cette nouvelle architecture anti-terroriste de l’ONU renforcera, assure-t-on

« les efforts pour promouvoir la prévention des conflits, une paix durable et le développement ».

Un espoir partagé.

Nadia K