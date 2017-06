Pipeline GPL pour approvisionner le centre du pays depuis Arzew : En voie de lancement

Le projet d’approvisionnement de la région centre du pays en propane par pipeline à partir d’Arzew est en voie de lancement, a-t-on appris jeudi du directeur général du complexe GP1Z, implanté dans la zone pétrochimique d’Arzew. «Il s’agit d’approvisionner la région centre du pays par pipeline à partir de notre complexe, le GP1Z qui a pour missions la séparation et la réfrigération du Gaz de pétrole liquéfié (GPL)», a indiqué à l’APS, Youcef Amara, ajoutant que le projet vise à sécuriser l’acheminement du propane, un carburant destiné aux véhicules et aux multiples usages industriels. «Le projet, réalisé par la société Naftal, dont les études ont été achevées, prévoit l’ouverture des branchements pour alimenter d’autres régions concernées territorialement par la ligne de ce pipeline. Ce dernier raccordera le complexe du GP1Z au terminal de chargement de Blida, passant par Relizane et Chlef», a-t-il précisé. Le même responsable a indiqué qu’au lieu de transporter ce produit énergétique par bateaux et par camions citernes, avec tous les risques encourus, ce projet permettra d’assurer un approvisionnement durable, sécurisé et de prévenir contre les risques d’accidents de la circulation. Pour M. Amara, ce projet permet également de prévenir contre les risques de rupture des approvisionnements par voie maritime durant la saison hivernale, marquée par les perturbations climatiques. Une navette hebdomadaire, a-t-il précisé, est assurée au minimum par bateau durant la période hivernale. Actuellement, plus de 20.000 camions citernes assurent le transport du propane pour répondre aux besoins nationaux. La partie majeure est destinée à la région du centre, a ajouté le même responsable. Par ailleurs, la grande partie de la production du complexe GP1Z, relevant de l’activité Aval du groupe pétrolier Sonatrach, est destinée à l’exportation. Il s’agit du propane, du butane et du pentane. Cette infrastructure pétrochimique, visitée mercredi par le PDG de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour, dispose d’une capacité de production de neuf millions de tonnes par an. Elle est dotée aussi de deux quais accueillant des navires d’une capacité de chargement allant de 3.000 à 50.000 tonnes de GPL. Le complexe assure également un approvisionnement par butane ambiant vrac via pipeline, en direction de Sidi Bel Abbes et Tlemcen, à raison de 125 M3 par heure, a rappelé le même responsable.