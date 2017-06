Lafarge-Algérie : premières exportations début 2018

Dans une ambiance ramadanesque, le groupe Lafarge-Algérie a organisé, la soirée de mercredi à Alger, une rencontre avec la presse. Ce rendez-vous a constitué une grande opportunité pour les journalistes.

Ces derniers ont pris connaissance de la stratégie du groupe à moyen et à long terme, et ses nouveaux projets d’investissement en Algérie. Intervenant à l’occasion, le directeur des affaires publiques et communication, Serge Dubois, a passé en revue le groupe et son activité, au niveau national et à l’international, en indiquant que la stratégie de groupe Lafarge-Holcim Algérie est très simple, s’articulant sur cinq piliers, à savoir : le premier concerne la santé-sécurité, avec l’objectif d’atteindre zéro accident dans les opérations ; le deuxième, l’organisation commerciale.

Quant au troisième, il concerne nos opérations, c’est-à-dire de tenir nos promesses, et le quatrième, c’est la stratégie qui vient du groupe qui est devisé en trois piliers, notamment solution route, le traitement des déchés et activité exploration. S’agissant du cinquième, il a indiqué que celui-ci concerne la création d’une valeur partagée pour assurer notre succès. En réponse à une question relative à l’exportation, il a indiqué que son groupe entamera ses premières opérations d’exportation du ciment gris et du clinker, le premier trimestre 2018, vers des pays de l’Afrique de l’Ouest.

Il dit dans ce contexte qu’«il va y avoir un excèdent de 10 millions de tonnes par an de ciment d’ici 2020». «Il y a, a-t-il ajouté, un consensus autour de ce chiffre, et vu les capacités qui sont en train d’être installées, on se prépare déjà à exporter nos excédents», avant de préciser que son groupe compte exporter, dans une première phase, environ 50.000 tonnes de ciment, dès le premier trimestre 2018, vers les pays de l’Afrique de l’Ouest. S’agissant du choix de l’Afrique de l’Ouest, le responsable a expliqué que Lafarge-Holcim dispose déjà d’une structure en Suisse dédiée au commerce international, «Lafarge-Holmium Trainding, qui détient 50% des échanges du ciment circulant autour de la Méditerranée et de l’Afrique de l’Ouest, ce qui va nous permettre de trouver des débouchés aux produits algériens».

Concernant la hausse des prix, ces derniers temps, cela est lié à la règle de l’offre et de la demande, tout en assurant que Lafarge n’a pas augmenté ses prix. «Notre rôle est de produire plus pour rendre l’équilibre entre l’offre et la demande», a-t-il dit. De son côté, le directeur des partenariats du groupe Lafarge-Holcim Algérie, Hedi Rafaî, a fait savoir que le marché ouest-africain est déficitaire et constitue une «bonne opportunité» pour exporter les produits algériens. «L’Afrique de l’Ouest importe actuellement quelques 21 millions de tonnes de ciment par an.

C’est un marché à très forte croissance vu sa grande démographie, l’immigration de la population vers les centres urbains, le manque de calcaire, la matière première pour le ciment, et de l’énergie chez les pays de la région.» Il a estimé qu’au vu la grande capacité de l’Algérie dans la production de ciment, elle peut prendre sa part de dans ce marché. Il y a lieu de rappeler que ces dernières années, les pouvoirs publics ont déployé beaucoup d’efforts pour limiter les importations de ciment en entamant un vaste programme de réalisation de nouvelles cimenteries qui devraient permettre de combler le déficit dans un marché en pleine expansion. L’Algérie sera donc auto-suffisante en ciment d’ici la fin de cette année, grâce à la réception de plusieurs projets, avec un apport supplémentaire de plus de 4 millions de tonnes. L’Algérie consomme annuellement environ 22 millions de tonnes de ciment, dont 18 millions de tonnes sont produites localement et près de 4 millions de tonnes issues de l’importation. La production nationale de ciment est dominée par le secteur public, notamment le Groupe industriel des ciments d’Algérie (Gica) qui produit plus de 11,5 millions de tonnes par an, représentant 65% de la production nationale globale, le reste (35%) étant assuré par le secteur privé.

Makhlouf Ait Ziane

Développement du réseau de distribution en Afrique et au Moyen-Orient

LafargeHolcim annonce le déploiement de son réseau de points de vente spécialisés dans les matériaux de construction en Afrique et au Moyen-Orient sous une nouvelle enseigne : Binastore. LafargeHolcim dispose du plus grand réseau de la région avec environ 500 magasins de tailles différentes. À destination des clients finaux, auto-constructeurs, maçons et petits constructeurs, les magasins Binastore proposent une large gamme de produits et solutions LafargeHolcim, ainsi que de nombreux autres matériaux fournis par des partenaires. Les magasins offrent également à leurs clients de nombreux services différenciants et attractifs tels que du crédit, le «click & collect», un support technique et un accès à des architectes et à des plans de construction. L'objectif de ces services est de faciliter le processus de construction et d’accompagner le client avec attention et professionnalisme.

Des premiers magasins Binastore ont d’ores et déjà commencé à servir des clients en Algérie, au Cameroun, en Irak et au Liban. Les magasins de la région seront progressivement rebaptisés, tandis que de nouveaux magasins ouvriront sous ce nom. Cette marque sera étendue dans tous les pays d’Afrique et du Moyen-Orient où LafargeHolcim opère.

Ce déploiement concerne tous les formats de magasins : des plus petits (50 m²) aux plus grands (2.000 m²), ainsi que des magasins mobiles en zones rurales. Ces magasins offrent également au Groupe, la possibilité de commercialiser ses dernières innovations, produits et services, afin de répondre aux besoins de ses clients le plus efficacement possible.

Saâd Sebbar, Responsable de la région Afrique et Moyen-Orient, a déclaré : «Notre objectif est de construire le plus grand réseau de vente au détail de matériaux de construction dans la région Afrique Moyen-Orient afin que la marque Binastore devienne un nom de référence pour les constructeurs de petite et moyenne taille. En s'appuyant sur notre succès en Algérie, notre objectif est de proposer une gamme de matériaux de construction, incluant nos produits, à travers différents canaux, pour répondre aux modes de vie et aux besoins de nos clients qui deviennent de plus en plus sophistiqués.» Cette annonce s’inscrit dans la stratégie à long terme de LafargeHolcim de développer son activité de distribution dans les pays émergents. Le Groupe a ainsi annoncé, en avril 2017, le déploiement d’un concept d’enseignes similaire en Amérique latine – Disensa –, avec l’objectif de disposer d’un réseau d’environ 1/000 magasins dans la région d’ici fin 2017.