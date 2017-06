M. Tebboune reçoit l’envoyé spécial du président ougandais : évaluation et renforcement de la coopération

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi dernier à Alger, M. Kamuntu Ephraimi, ministre du Tourisme, de la Faune et Antiquités, envoyé spécial du Président de la République d’Ouganda, Yoweri Kaguta Musevini, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre. La rencontre a permis de «procéder à une évaluation de l’état de la coopération bilatérale dans les nombreux domaines dans lesquels les deux pays entretiennent des relations qualifiées d’excellentes», note la même source. Mettant en avant «la spécificité de la relation historique» qui lie les deux pays, M. Tebboune a fait part à son hôte de la disponibilité de l’Algérie à «ne ménager aucun effort à l’effet de renforcer davantage cette coopération». L’audience qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a donné lieu à «l’examen des questions régionales d’intérêt commun, dont la paix et la sécurité en Afrique et la lutte contre le terrorisme et le crime transnational», ajoute le communiqué. (APS)