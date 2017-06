Eclairage : Ton rassurant

L’élément phare de Conseil des ministres tenu mercredi dernier, pour la première fois avec le staff du gouvernement Tebboune, est le dossier économique. Tout d’abord il faut juste rappeler que nous l’avons rapporté ici même sur nos colonnes que la Banque mondiale et le FMI ont salué la «résilience» de l'économie algérienne face à la baisse des prix du pétrole. Ces trois dernières années même si elles ne sont pas épouvantables, à cause de la crise, qui s’est installée depuis la mi-2014, il n’en demeure pas moins vrai qu’elles ont été difficiles. Et les années à venir seront très dures. Dans ce sens dire la vérité aux Algériens est une chose, les rassurer en est une autre. Et c’est avec un ton rassurant que le Président Bouteflika s’est adressé au gouvernement. Le Chef de l’Etat s’y est employé, rappelant que l’Algérie n’était pas en situation sinistrée, même si la croissance n’est plus ce qu’elle était, le pays pourrait s’en sortir. L’impression générale qui se dégage de ce Conseil des ministres est alors que des voix se sont élevées pour mettre en doute la pertinence des orientations inscrites au titre du programmes présidentiel , dans un contexte aussi sombre, le Président estime que la période actuelle, plombée par cette crise, marque un moment crucial pour notre pays, pour poursuivre sa marche en avant en explorant d’autres domaines de développement économique et social. Aussi, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé le gouvernement à poursuivre la mise en place du Nouveau Modèle de Croissance Economique notamment dans ses volets relatifs à l'amélioration du climat des affaires, l’encouragement de l’investissement et à la modernisation du système fiscal et financier. Il convient de rappeler, en fait, que si notre économie a été globalement résiliente par rapport au choc pétrolier, toutefois, les équilibres des finances et des comptes extérieurs ont subi de plein fouet ce choc. Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a instruit donc le gouvernement à poursuivre la politique de rationalisation budgétaire et à préserver la souveraineté économique du pays en évitant de recourir à l'endettement extérieur et à endiguer davantage les importations pour préserver les réserves de change. Il a souligné que les «défis majeurs», imposés par la crise pétrolière, exigeaient plusieurs actions dont celles relevant des finances. A ce propos, il a recommandé la poursuite de la rationalisation budgétaire, la promotion de financements internes non conventionnels et la préservation de la souveraineté économique du pays en évitant le recours à l'endettement extérieur et en contenant davantage le volume des importations afin de sauvegarder les réserves de change. C’est là une réponse s'appuyant sur deux piliers : le premier consiste en la consolidation des finances publiques qui permette de restaurer la soutenabilité à long terme de l'action publique et de rééquilibrer les échanges extérieurs à même de préserver nos devises. Le deuxième devra, selon lui, porter sur un ensemble de réformes qui vont pouvoir libérer le potentiel du secteur privé et de faire en sorte que, petit à petit, ce secteur prenne le relais de la commande publique et que l'économie se diversifie et devienne de moins en moins dépendante des hydrocarbures. Sur ce plan, le Président Bouteflika a chargé le gouvernement à une plus grande valorisation de toutes les ressources et richesses du pays notamment les hydrocarbures et les énergies renouvelables, tout en insistant sur la valorisation de toutes les ressources et richesses dont dispose le pays, y compris les hydrocarbures fossiles conventionnels et non conventionnels ainsi que les énergies renouvelables. Conscient des difficultés auxquelles font face les couches défavorisées de la société, soumises à la dure épreuve du vécu social réel, le Chef de l’Etat se veut également le garant de la cohésion sociale en réitérant son engagement personnel dans le cadre du programme quinquennal à sauvegarder les acquis sociaux des Algériens et à les promouvoir davantage. Ainsi, le volet social occupe une place importante dans le plan d'action du gouvernement. Il s'agit notamment de préserver le système national de sécurité sociale et de retraite, promouvoir l'emploi, renforcer les mécanismes de solidarité nationale et poursuivre la prise en charge des catégories sociales aux besoins spécifiques. Il convient de rappeler que le FMI avait maintenu en janvier dernier ses prévisions de croissance pour l'Algérie à 3,6% en 2016 et à 2,9% en 2017, en anticipant une reprise à partir de 2021 à 3,4%. Le Fonds a gardé ses prévisions pour l'inflation en Algérie inchangées en 2016 à 5,9% contre 4,4% en 2015 et prévoit un taux de 4,8% en 2017. Le solde du compte courant a représenté -15,1% du Pib en 2016 et devrait baisser à -13,7% du Pib en 2017 et maintenir la même tendance baissière jusqu'à 2021 à - 6,3% du Pib. Le Fonds avait souligné que l'Algérie avait figuré parmi les pays émergents et en développement qui ont «réussi à maintenir une position nette extérieure positive grâce à son très faible endettement extérieur».

Farid Bouyahia