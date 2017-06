Plan d’action du gouvernement : Pragmatisme économique et Justice sociale

Le Conseil des ministres, réuni mercredi à Alger, sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a examiné et adopté le Plan d'action du gouvernement de M. Abdelmadjid Tebboune. Ce plan d'action, qui sera présenté prochainement devant l'Assemblée populaire nationale, s'inscrit dans la continuation de la mise en œuvre du programme du Président de la République.

Il s'articule, notamment autour du renforcement de l'État de droit, des libertés et de la démocratie, ainsi que la consolidation de la bonne gouvernance, la promotion de l'identité nationale et la préservation de la mémoire. Concernant les volets économiques et financiers, la modernisation des finances publiques et du système bancaire, l'assainissement de la sphère économique et la promotion de l'investissement et la valorisation de toutes les richesses du pays, figurent parmi les axes de ce Plan d'action.

L'amélioration du cadre de vie par l'offre de logements, l'accès aux énergies et à l'eau, et la préservation de l'environnement, l'amélioration du système national d'enseignement et de formation et la valorisation de la recherche scientifique et la modernisation du système national de santé.

-------------////////////////

Etat de droit, démocratie, bonne gouvernance et libertés à l’avant-garde

L’attachement du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika à la promotion de l’Etat de droit et à consolider son ancrage à été proclamé lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l’Etat.

Le Conseil des ministres qui a réuni pour la première fois le nouvel Exécutif, à sa tête M. Abdelmadjid Tebboune en qualité de Premier ministre, a été essentiellement consacré à l’examen et l’adoption du Plan d’action du gouvernement. Beaucoup d’encre a coulé à son propos que l’on disait axé exclusivement sur la dynamisation de l’activité économique pour faire face à la crise provoquée par la chute des prix du pétrole, et l’amélioration du vécu social des Algériens en consolidant les acquis déjà consacrés dans ce domaine. Toutefois, l’on constate que le volet lié au renforcement de l’Etat de droit, des libertés et de la démocratie a été parmi les sujets retenus. Idem pour ce qui est de la consolidation de la bonne gouvernance et la promotion de l’identité nationale. Le nouveau gouvernement est tenu de faire valoir tous ses aspects auxquels il doit accorder une attention particulière. En agissant de la sorte, le gouvernement peut ainsi s’assurer du respect mais aussi de l’application d’une série d’amendements novateurs introduits par le Président de la République dans la nouvelle Constitution révisée en 2016. Cette nouvelle loi fondamentale représente un véritable tournant historique en matière de raffermissement de l’Etat de droit et des libertés individuelles et collectives. Ce qui a valu d’ailleurs à notre nouvelle Constitution le soutien et l’approbation de plusieurs pays engagés sur les questions de la liberté et de la modernité à l’exemple de USA, l’Allemagne, le Grande-Bretagne et la France pour ne citer que ceux-ci. Ces pays sont restés très admiratifs devant les caractères novateurs des amendements introduits dans la Constitution 2016, où il est également fait part dans son préambule de la volonté du peuple algérien «de se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d'un Etat démocratique et républicain.



L’État de droit au cœur de l’action de M. Bouteflika depuis 1999



Au commencement, il fallait d’abord restaurer la paix et la stabilité, engager la réalisation de projets gigantesques d’infrastructures de base pour permettre au pays de se mettre au diapason de la modernité et du progrès. En outre, les objectifs gagés en matière de consolidation de l'Etat de droit et des libertés sont hissés désormais au rang de dispositions constitutionnelles et sont au centre de la dynamique de réformes initiées en 2001 par le Président de la République. Ainsi et à propos du renforcement de la démocratie, la Constitution révisée a réaffirmé la nature démocratique et républicaine du régime politique, fondé sur l’alternance par la voie des élections libres et régulières et la séparation des pouvoirs. Cette alternance a été confortée à travers la réélection du Président de la République une seule fois, disposition exclue de toute révision constitutionnelle, selon la nouvelle loi fondamentale du pays. Les droits de l'opposition ont été également renforcés où il est reconnu aux partis politiques des droits notamment à l'expression et aux réunions, à un temps d’antenne dans les médias publics, proportionnels à leur représentativité au niveau national et, enfin, à un financement public à concurrence de leur représentation au Parlement. La révision constitutionnelle de février 2016, a aussi conforté la place de l'opposition parlementaire en réservant, notamment une séance mensuelle dans chaque Chambre du Parlement à l'examen d’un ordre du jour proposé par l’opposition qui peut désormais saisir le Conseil constitutionnel sur les lois votées par le Parlement. La Constitution a, en outre, réaffirmé le rôle du pouvoir législatif et son contrôle sur le gouvernement à travers les dispositions stipulant que la majorité parlementaire soit consultée par le président de la République pour la nomination du Premier ministre, la limitation du recours aux ordonnances législatives aux seuls cas d’urgence durant les vacances parlementaires et la présentation du Plan d'action du gouvernement devant le Parlement. Au chapitre du renforcement des libertés démocratiques collectives et individuelles, le texte garantit aux citoyens la liberté de manifestation pacifique et celle de la presse (écrite, audiovisuelle et électronique), précisant que cela se fera dans le respect des constantes et valeurs de la nation et que le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. Concernant le renforcement de l'Etat de droit, la nouvelle Constitution a consolidé l'indépendance de la justice, qui énonce, entre autres, la prohibition de toute intervention dans le cours de la justice, l’inamovibilité du juge du siège dans le cadre de la loi et le renforcement de l'autonomie du Conseil supérieur de la magistrature. Parmi les dispositions prises au profit des justiciables, il est notamment proclamé le caractère exceptionnel de la détention provisoire. Dans un message adressé aux parlementaires à l'issue de l'adoption de la nouvelle Constitution, le Président Bouteflika avait expliqué que lorsqu'il avait pris la décision de mener à son terme le processus des réformes dans leur volet politique, son objectif «visait en premier lieu à répondre aux attentes légitimes de notre peuple en symbiose avec les évolutions du monde, à approfondir la démocratie, à consolider les fondements de l’Etat de droit et à renforcer les garanties constitutionnelles de promotion et de protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen dans notre pays».

Karim Aoudia