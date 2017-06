Communauté nationale à l’étranger, M. Bedoui : « Faciliter l’accueil »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a instruit 29 walis à prendre l’ensemble des dispositions visant à faciliter, durant la saison estivale, l’accueil des membres de la communauté nationale établie à l’étranger au niveau des ports, aéroports et postes frontaliers, a indiqué jeudi dernier le ministère dans un communiqué. «Dans le cadre de la préparation de la saison estivale, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a instruit vingt-neuf walis à prendre l’ensemble des dispositions nécessaires visant à faciliter l’accueil des membres de la communauté nationale établie à l’étranger au niveau des ports, des aéroports et des postes frontaliers», précise la même source. Il s’agit des walis des wilayas d’Alger, Oran, Constantine, Annaba, Ouargla, Batna, Sétif, Bejaia, Jijel, Mostaganem, Skikda, El Tarf, Souk Ahras, Chlef, M’Sila, Biskra, Mascara, Laghouat, Ghardaïa, Tlemcen, Naama, Tiaret, Tébessa, Béchar, Tamanrasset, El Oued, Illizi, Adrar et Tindouf. «Un dispositif renforcé de facilitation d’accueil des voyageurs sera mis en place pour faciliter l’ensemble des étapes et formalités du processus d’accueil», affirme la même source, ajoutant que «l’objectif est d’assurer un accueil approprié ainsi que des facilitations pour le déplacement de notre communauté vers les destinations intérieures du pays». Dans la perspective d’assurer un accueil convenable et de qualité des membres de la communauté nationale établie à l’étranger, d’une part, et de permettre une amélioration constante du service fourni, d’autre part, des comités ad hoc présidés les walis seront chargés du suivi de ce dispositif, conclut le ministère. (APS)