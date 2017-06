Lieutenants de police : première promotion sur la base du diplôme

Les rangs de la sûreté nationale vont être renforcés par l’arrivée de 395 lieutenants de police, dont 97 femmes qui ont reçu leur baptême de feu jeudi dernier, à l’école de police Mohamed Oudhah d’Ain Benian (Alger), à l’occasion d’une cérémonie de sortie de la première promotion présidée par le directeur général de la sûreté nationale, le général-major Hamel. Le fait marquant de cette promo est qu’elle constitue une première dans les annales dans la mesure où les promus en question l’ont été sur la base d’un diplôme.

Baptisée du nom du martyr du devoir national, le lieutenant de police Aisou Tami, cette cérémonie à laquelle ont pris part des membres du gouvernement a été entamée par l’inspection par le DGSN de la promotion en question avant que le directeur de l’école ne prononce une allocution de bienvenue et dans laquelle, il a notamment souligné les efforts « considérables » déployés « sans cesse » par la police algérienne dans l’optique de l’amélioration du « niveau » et de la « qualité » de la formation.

« C’est par cette voie qu’on atteint le professionnalisme », a estimé le commissaire divisionnaire de police, Abdelkader Cheraitia qui n’a pas manqué cette occasion pour évoque le dernier événement organisé par la DGSN, en l’occurrence les travaux de la 1re Assemblée générale d’AFRIPOL, le nouveau mécanisme de coopération policière africaine. « Nous saluons ce genre d’initiatives qui sont en faveur de la coopération sécuritaire dans le continent africain », a-t-il lâché en insistant sur la qualité de la formation.

A propos de cette dernière, elle est d’une durée de 24 mois et les 395 lieutenants de police ont bénéficié de cette promotion donc sur la base d’un diplôme. « La formation est scindée en deux volets, théorique et pratique, avec différentes spécialités de police qui ont été enseignées pour permettre aux stagiaires d’accomplir leur mission avec abnégation et professionnalisme, en particulier dans le domaine de la protection des personnes et des biens », a ajouté le directeur de l’école de police qui a mis en valeur le soutien accordé à l’école par les différents partenaires dont des experts, des enseignants universitaires, des spécialistes et autres médecins. Le divisionnaire de police, Abdelkader Cheraitia, a incité par ailleurs les nouveaux lieutenants de police à ce qu’ils fassent preuve de « professionnalisme » dans l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et de « veiller » sur la sécurité des citoyens et de leurs biens avant de laisser place à des exhibitions de techniques de combat parfaitement orchestrées les élèves diplômés, outre des simulations d’intervention des patrouilles de la police contre toutes formes de crimes. Né le 29 septembre 1943 à Hadjout (Tipasa), le défunt Aisou Tami, père de quatre enfants, a rallié les rangs de la sûreté nationale en avril 1965 en qualité d’agent de sécurité avant de suivre des études à l’école de police de Sidi Bel-Abbès et d’être affecté, en novembre de la même année, au service de la sûreté publique de la wilaya d’Alger. Le 31 décembre 1968 il rejoint les agents de l’ordre public où il a bénéficié de plusieurs promotions en reconnaissance de son abnégation dans le travail. Le 21 novembre 1993, alors qu’il se rendait à son lieu de travail, il a été surpris par des tirs nourris de deux terroristes qui lui ont tendu une embuscade devant son domicile à Bainem (Alger). Il décède à l’âge 50 ans.

