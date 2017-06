MDN : 2 terroristes éliminés et 7 éléments de soutien arrêtés

«Cette nouvelle opération, qui vient s’ajouter à la série de résultats positifs obtenus sur le terrain par les forces de l’Armée nationale populaire, dénote de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers les quatre coins de l’Algérie, pour déjouer toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays. Des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 14 juin 2017, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Tizi-Ouzou (1re Région militaire) et Constantine (5e Région militaire). Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, «a appréhendé deux narcotrafiquants à Oran (2e Région militaire) et saisi 66 kilogrammes de kif traité, quatre véhicules et une somme d’argent de 600.000 dinars algériens». D’autre part, des éléments des Gardes-côtes et de la Gendarmerie nationale «ont déjoué à Annaba (5e Région militaire) et Oran (2e Région militaire), des tentatives d’émigration clandestine de 59 personnes, tandis que des éléments des Gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen (2e Région militaire), six immigrants clandestins de différentes nationalités. Des détachements de l’ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, ont arrêté le 15 juin 2017, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes à Skikda (5e RM), Blida (1re RM) et Oran (2e RM), tandis que des détachements de l’ANP ont découvert deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et une quantité de munitions à Adrar (3e RM) et une cache contenant trois bombes artisanales, des moyens de détonation et divers objets à Tipasa (1re RM). Des éléments des Gardes-frontières et des Gardes-côtes d’El-Taref (5e RM), «ont arrêté trois personnes et saisi 3,69 kilogrammes de corail et des moyens de plongée sous-marine, tandis que des unités des Gardes-frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande de plus de 10.482 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref».