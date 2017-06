Sécurité du pays : M. Gaïd Salah salue les « efforts intenses » de l’ANP

Le général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, a salué, jeudi dernier, depuis la 6e Région militaire, Tamanrasset, où il a entamé une visite de travail et d’inspection, les «efforts intenses» des unités de l’ANP pour assurer la sécurité du pays, a indiqué, dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale.

La visite de Gaïd Salah aux secteurs et unités de la 6e RM s’inscrit «dans la dynamique des visites périodiques sur le terrain menées aux différentes régions militaires et en consolidation des efforts pour un contact direct et permanent avec les personnels, notamment lors du mois sacré de ramadhan». Au siège du Commandement de la Région à Tamanrasset et après la cérémonie d’accueil, le général de corps d’armée, accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la 6e RM, a prononcé une allocution d’orientation, suivie par l’ensemble des personnels de toutes les unités de la Région et les représentants de différents corps de sécurité, via une visioconférence, précise la même source. A travers son intervention, le chef d’état-major de l’ANP a grandement salué les «efforts intenses consentis jour et nuit par les unités de la Région, permettant d’épargner notre pays de tous les malheurs et les préjudices sécuritaires et socio-économiques et d’immuniser sa terre et son peuple contre toute menace multiforme et multidimensionnelle». «Je ne cesserais jamais de dire et de réitérer que l’inculcation des valeurs et des fondements de la sécurité nationale de l’Algérie, constitue la plate-forme de tous les efforts de l’aboutissement de la stratégie de travail clairvoyant et rationnel que nous sommes sur le point de parachever avec le soutien et les orientations du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale», a encore souligné Gaïd Salah. «Nous sommes d’autant plus conscients de l’importance de cette mission, de sa délicatesse et de l’impératif de son accomplissement en toutes conditions et circonstances, que nous sommes convaincus, au sein de l’ANP, digne héritière de l’ALN, que pour réunir tous ses facteurs décisifs et effectifs, il faut accorder assez d’importance au suivi sur le terrain, ce qui requiert nécessairement d’adopter cette démarche pratique et persévérante à laquelle nous nous appliquons rigoureusement tout au long de l’année», a-t-il poursuivi. Le général de corps d’armée a, d’autre part, rappelé «les étapes réussies parcourues ces dernières années par l’ANP, à tous les niveaux, permettant de maîtriser parfaitement les tenants et les aboutissants de la puissance militaire et les exigences de son développement permanent», arguant des «considérables réalisations enregistrées aux niveaux organisationnel, des infrastructures, des équipements, des armements, de la formation et de la préparation, voire sur les plans social et moral de la troupe». «Tels sont les fondements essentiels requis pour des efforts qui concrétisent davantage de maturité, de pratique, de développement et de modernisation et qui constituent tous, des chemins qui mènent, grâce à Dieu le Tout-Puissant, à la redynamisation des potentiels de la puissance militaire et à ancrer les facteurs de son efficacité opérationnelle», a-t-il poursuivi, avant de relever que «les éléments de l’ANP, aux côtés de leurs confrères de tous les corps de sécurité, ont désormais un grand acquis». Cet acquis, a explicité Gaïd Salah, consistant en un «moral d’acier dénotant de la fierté d’appartenir à une armée devenue, grâce à ce long parcours franchi et aux résultats positifs atteints sur plus d’un plan, capable d’avoir une parfaite maîtrise des éléments de la puissance militaire». Ceci, tout en étant «consciente des exigences de son optimisation», a-t-il poursuivi. Tout en exprimant sa «fierté» pour cet acquis, le général de corps d’armée a exhorté «l’ensemble des responsables et des subordonnés d’en tirer profit et de l’employer dans l’accomplissement de leurs missions», alors que les personnels de la Région ont «réitéré, à cette occasion, leur entière disposition à veiller et à défendre chaque parcelle des frontières de notre pays de tous les maux et fléaux». (APS)