Rejets polluants de Tonic emballage à Bousmaïl : Le groupe s’engage à régler le problème

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a affirmé jeudi dernier, que le groupe Tonic emballage, s’est engagé à traiter, dans un délai d’un mois et demi, définitivement tous ses déchets industriels qui sont, en grande partie, responsables de la pollution du littoral de Bou Ismail.

La ministre qui a effectué jeudi, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tipaza, a précisé que ce groupe qui déverse ses déchets industriels depuis 2005 dans la mer, a reçu une deuxième mise en demeure, de la part de la commission de wilaya chargée de contrôle et de suivi de ce dossier, et ce après avoir procédé à l’arrêt de l’activité du l’usine pendant trois mois. Mme Zerouati qui a visité le projet de la station d’épuration des eaux usées, relevant de ce groupe industriel, a ajouté que le premier responsable de l’usine s’est engagé à régler définitivement ce problème dans un mois à un mois et demi au plus tard, et ce après l’entrée en service de la deuxième phase de l’usine de traitement d’eau.

La ministre a déclaré également à ce propos, « les déchets industriels de l’usine sont déversés dans la mer depuis 2005. C’est inconcevable. Maintenant nous ne pouvons pas rattraper certaines choses, mais nous n’allons plus permettre de continuer ces violations à l’environnement. Il faut rappeler que le groupe Tonic, pour assumer ses responsabilité vis-à-vis à l’environnement a procédé à la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées avant les déverser dans la mer. La première phase du projet qui est déjà en service se limite au traitement organique des déchets solides et liquides ainsi que de la boue, alors que la deuxième phase qui est en cours de réalisation, prendra en charge le traitement biologique des déchets.

La ministre a également visité l’unité de développement des équipements de l’énergie solaire relevant du centre national des énergies renouvelables.

Sur place, elle a insisté sur la nécessité de développer ces énergies « amies de l’environnement», qui constitue désormais, une priorité nationale, notamment dans la conjoncture actuelle. Elle a appelé à ce propos à la généralisation de l’utilisation de l’énergie solaire à tous les secteurs et aux familles d’autant plus que l’Algérie dispose d’un ensoleillement adéquat et qui dure toute l’année.

Par ailleurs, Mme Zerouati a saisi l’occasion de sa visite pour inspecter le projet de réalisation d’un parc de loisirs urbain dans la ville de Tipaza. Selon les explications présentées à la ministre, l’ouverture de ce parc qui s’étend sur une superficie de 19 hectares est prévue pour le mois de juin 2018. Mme Zerouati a souligné la nécessité que ce projet soit complet et qui comprend diverses activités de loisir tout en tenant compte des spécificités des personnes ayant des besoins particuliers.

La ministre de l’Environnement s’est également rendue sur le site des travaux du projet d’aménagement de la réserve naturelle des «Des Trois anses de Kouali» à Tipaza. Le site qui renferme une biodiversité marine importante avec entre autres le récif barrière de l’herbier de Posidonie ainsi que les trottoirs à vermets, a subi des dégradations d’origine humaine en raison de l’arrivée massive des estivants sur ce petit bout de plage très prisé, et en particulier des véhicules, qui n’hésitaient pas à empiéter sur celui-ci, en sus de l’érosion marine importante constatée sur place. La mise en valeur de ce site consiste en des aménagements pour les visiteurs, l’installation de pavillons en bois d’accueil du public à l’entrée est et ouest du site, l’installation de buvettes, la mise en place de panneaux signalétiques ainsi que la plantation de nouvelles espèces de plantes lentisques, oliviers ou même des pins d’Alep dans les endroits protégés des embruns marins. Ce site, un lieu de détente, de villégiature et un pôle touristique important, couvre une superficie de 8.000 m2, dont 2.000 m2 situés en zone marine. A la fin de sa visite, la ministre a souligné le rôle de la société civile dans la protection de l’environnement, qui constitue, selon elle, un partenaire actif, pour atteindre le développement durable auquel aspire notre pays. Récemment installée à la tête du département de l’environnement et des énergies renouvelables, Mme Zerouati a affirmé que la politique du secteur, en ce qui concerne la pollution, sera centrée sur la formation, la sensibilisation et la participation du citoyen tout en axant l’éducation des enfants sur les notions de protection de l’environnement et de lutte contre toute atteinte à la nature.

Salima Ettouahria