Fin des épreuves du Baccalauréat : bonne organisation

A l'exception des absences enregistrées dans différentes branches parmi les candidats scolarisés ou libres, et certains cas de triche recensés au niveau des centres d'examens, l'examen du baccalauréat s'est déroulé cette année dans de bonnes conditions marquées par une bonne organisation, sans aucune fuite de sujets, comme c'était le cas l'année dernière, lorsqu’il a été décidé de la réorganisation partielle des épreuves du baccalauréat pour certaines branches, dont les sciences expérimentales. La ministre de l'Éducation, Mme Nouria Benghabrit, a affirmé, à cet effet, que l'examen du baccalauréat session 2017 s'est déroulé dans de bonnes conditions marquées par une bonne organisation et la sécurisation des centres d'examen, à travers la prise de mesures rigoureuses, en vue d'insister sur la volonté de l'État de garantir l'égalité des chances pour tous. Il s'agit, entre autres de l'élaboration d'un plan adopté par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales afin de sécuriser les centres de déroulement, outre la réhabilitation du siège régional de l'Office national des examens et des concours (ONEC) à Alger, la réduction du nombre des centres de conservation des sujets du baccalauréat, l'installation de brouilleurs et de caméras de surveillance au niveau des centres d'impression et de conservation des sujets du baccalauréat, et l'interdiction d'entrée des véhicules dans les centres de déroulement, outre le refus d'entrée des retardataires et le retrait des téléphones portables et de tout moyen de communication à l'entrée du centre. Quant à la publication des sujets du baccalauréat sur les réseaux sociaux après environ un quart d'heure du début des épreuves, Mme Benghabrit a indiqué que cela n'avait pas eu d'impact sur le bon déroulement des épreuves, notamment après l'interdiction d'entrée des candidats après 9h, affirmant que tout individu impliqué dans la publication des sujets sur les réseaux sociaux ferait l'objet de poursuites judiciaires et de sévères sanctions, tout en recensant 441 tentatives de fraude, lors des quatre derniers jours, relatives, notamment, à l'utilisation du téléphone portable.

Le ministère a enregistré l'absence de 10.000 candidats à cet examen, ce qui représente 2% de l'ensemble des candidats scolarisés, avec un taux de 11,39%, lors du premier jour, dont 1,56% des candidats scolarisés. Le baccalauréat session 2017 a coïncidé avec le jeûne du mois de Ramadhan et la hausse des températures, pouvant influer sur la concentration des candidats, notamment dans les régions du sud où le mercure atteint parfois les 50 degrés. Certains candidats étaient obligés de rester devant les centres de déroulement pour ne pas rater l'épreuve de l'après-midi.

Le nombre de candidats aux baccalauréat s'élève à 761.701, à savoir 491.298 scolarisés et 270.403 libres. (APS)