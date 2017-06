Sétif : L’agroalimentaire un atout

En inspectant, ces jours derniers, les 3 zones d’activités de Halatma, dans la commune de Guedjel, le wali de Sétif, qui a passé au crible la situation qui prévaut à ce niveau et partant l’évolution des différents investissements qui ont été implantés sur ces trois espaces, n’a pas manqué de dresser un constat rigoureux prenant par là même une série de décisions allant dans le sens de l’impulsion de ces projets.

Une situation marquée par un important retard dans la réalisation des projets qui sont implantés, notamment au niveau des deux zones «Halatma 1 et 2», en dépit du fait que les affectations des terrains qui ont été octroyés pour beaucoup depuis déjà 2015 aient fait l’objet d’un net avancement dans le règlement des procédures administratives, même s’il subsiste encore quelques contraintes, dont beaucoup ont été levées sur place par le wali qui a fixé des échéances pour d’autres.

Il reste que ces contraintes qui n’empêchent visiblement en rien la mise en œuvre des travaux pour la réalisation des 90 investissements d’un coût global de 59,59 milliards de dinars, qui sont implantés sur ces 3 zones d’une superficie globale de 260 hectares, pour induire la création de 12.434 emplois, n’ont pas avancé, sinon quelque 3 projets qui sont en train de voir le jour et ne sont pas sans s’inscrire dans la dynamique d’un investissement porteur de richesse et d’emploi.

Il s’agit d’un complexe agroalimentaire qui induira la création de 360 emplois, d’une unité de verre imprimé pour une capacité de 80 tonnes/jour et 300 emplois extensibles à 500 postes de travail pour 2 milliards de dinars, et de la réalisation d’une usine de fabrication de camions, bus et véhicules utilitaires qui démarrera avec 1.200 emplois directs et 3.500 emplois indirects, avec un taux d’intégration de 45%.

En recevant toutes les explications relatives à ces grands projets, le wali informera les investisseurs des nouvelles procédures de l’ANDI, et prendra la décision, comme à Guelta Zerga, lors de sa visite précédente, de mettre en place une cellule qui sera chargée d’aider et d’accompagner les différents investisseurs. Comme il instruira les responsables concernés à entamer une opération de mise en demeure à l’endroit de ceux qui n’ont pas encore commencé la réalisation de leurs projets et aller vers la restitution des parcelles qui ne sont pas exploitées, s’agissant de surcroît de terrains affectés depuis 2015. Comme il prendra une série de décisions pour répondre à certaines préoccupations exposées, lors de sa visite.

F. Zoghbi