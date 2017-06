Importation de fourrage, d’aliments de bétail et de volaille : Octroi de 167 licences

Quelque 167 licences d’importation sur les 228 demandes examinées par le secrétariat technique de la Commission interministérielle chargée de l’examen des demandes de licences d’importation de fourrage et d’aliments de bétail et de volaille ont été octroyées, au terme des travaux de ladite commission, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce.

La Commission s’est référée, dans l’examen des dossiers, à des normes et méthodes techniques et objectives qui tiennent compte de l’octroi de la priorité aux opérateurs économiques producteurs de ces aliments en toute transparence, du bilan d’activité et du taux de recrutement pour chaque opérateur économique, outre les activités d’importation et de distribution pour tout opérateur titulaire d’une licence pour ces produits : l’orge, le maïs, le tourteau de soja et le concentré minéral vitaminé, précise la même source.

S’agissant du quota de l’orge, 42 licences d’importation d’une quantité de 462.076 tonnes ont été octroyées en accordant la priorité à l’Office national des aliments de bétail (ONAB) et l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL).

Pour ce qui est du maïs, 60 licences d’importation d’une quantité de 2.145.321 tonnes ont été octroyées à des opérateurs, dont l’ONAB. Concernant le concentré minéral vitaminé, 28 licences d’importation d’une quantité de 9.041 tonnes ont été octroyées. (APS)