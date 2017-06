Assemblée générale du conseil d’administration de la compagnie d’assurances CNMA : L’assurance agricole, un levier de développement

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche va se pencher sur la question de la régularisation du problème de la sécurité sociale de la main-d’œuvre agricole. Ce problème qui engendre un grand manque de main-d’œuvre agricole se pose avec acuité. D’où les pertes sur les récoltes enregistrées par les agriculteurs dans différentes wilayas. Ils souffrent d’un manque «flagrant» de main-d’œuvre agricole, et la mécanisation demeure «inaccessible» pour nombre d’entre eux.

C’est ainsi que le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a appelé les responsables de la CNMA à «doubler leurs efforts» et à intensifier la sensibilisation et la vulgarisation autour de l’assurance agricole afin de répondre aux besoins du secteur en la matière. «Les défis qui nous attendent, à court et à moyen terme, sont énormes. Si nous voulons donner à ce secteur la place qui lui convient dans l’économie en tant que secteur clé sur lequel mise l’État pour remédier à la dépendance aux hydrocarbures, notamment créateur de richesse, nous devons fournir plus d’efforts pour atteindre les objectifs escomptés», a-t-il précisé, lors de l’assemblée générale du conseil d’administration de la compagnie d’assurance CNMA, tout en suggérant à la caisse d’être un «espace ouvert» aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs, ainsi qu’aux opérateurs économiques. «Il faut travailler sur l’amélioration des prestations de service et la prise en charge des activités liées au soutien, à l’encadrement, à l’accompagnement et à l’assurance de la production agricole», a-t-il insisté. Il a, dans ce sillage, recommandé, aux mutualités, d’être au diapason des évolutions techniques et technologiques que connaît le secteur des assurances agricoles dans le monde, en introduisant de nouveaux produits d’assurances innovants adaptés aux conditions climatiques que vit le pays, notamment les sècheresses récurrentes, ainsi que la mise en place d’une politique de veille et de prévention pour déterminer les risques.



21% seulement des agriculteurs assurés



Sachant qu’en 2015, le département de la sécurité sociale, relevant du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, comptait souscrire deux millions d’agriculteurs dans le système de sécurité sociale dans la catégorie des activités libérales. Ainsi, cette démarche était une réponse au ministère de l’Agriculture et de la Pêche avec un appui sur la question de la régularisation du problème de la sécurité sociale de la main-d’œuvre agricole. Mais le scénario ne semble pas le même que celui tracé par ces institutions. Pour raison que le taux de pénétration des assurances dans le secteur agricole demeure «faible», puisque 21% seulement des agriculteurs sont assurés. Ce manque d’engouement est dû, selon les assureurs, à l’«absence de la culture d’assurance» chez les producteurs, alors que ces derniers trouvent que les produits des compagnies d’assurance ne répondent pas à leurs attentes. Bien que ce taux de pénétration ait connu une progression, ces trois dernières années, il reste encore «très loin des objectifs qu’on s’était fixés», estime le directeur général de la CNMA, Chérif Benhabiles, en relevant toutefois qu’«il faut continuer à faire un travail de proximité, d’accompagnement et de communication. L’assurance ne doit pas être conçue comme un acte administratif. Il est temps de lui donner toute sa considération comme étant un acte économique qui vient d’abord préserver les acquis et sécuriser les revenus des agriculteurs ensuite».



Sensibilisation à l’assurance agricole



En Algérie, selon les statistiques, l’agriculture présente entre 8 et 12% du PIB. Elle occupe plus de deux millions de personnes et fait vivre plus de 20% de la population.

Comparée aux autres secteurs de l’économie, l’agriculture présente certaines spécificités ; elle est exposée à des risques d’exploitation particuliers concernant les cultures engendrées, essentiellement par les aléas climatiques et les catastrophes naturelles, sans négliger bien sûr les maladies qui peuvent aussi nuire considérablement à la production et, par conséquent, au revenu et au bien-être des agriculteurs.

Des stratégies s’imposent pour faire face ou du moins réduire les conséquences des risques auxquels sont exposés les agriculteurs et dont l’intervention des pouvoirs publics est incontournable. L’une des stratégies à mettre en œuvre et à promouvoir reste les programmes d’assurance qui peuvent apporter des opportunités pour gérer efficacement les risques dans ce secteur vital. De ce fait, il est «important et primordial» d’accroître les campagnes de sensibilisation menées dans ce sens, pour sensibiliser tous les gents qui relèvent du secteur (agriculteur, éleveurs… ) à l’importance de cette opération afin de pouvoir incruster cette culture chez eux.

«Comme on a pu développer plusieurs techniques, ces dernières années, on pourra aussi faire admettre la culture de l’assurance aux éleveurs et agriculteurs qui ne cherchent, tout compte fait, que l’amélioration de leur production. Il faut également envoyer des gens sur le terrain parler aux éleveurs en se mettant à leur niveau. De ce fait, il est envisageable de booster cette culture pour atteindre de meilleurs résultats. Il est aussi important d’avoir l’apport de l’Union nationale des paysans, pour faire intégrer le maximum d’agriculteurs dans ce système qui sera certainement bénéfique», dit-il.

Dans ce cadre, le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, a recommandé à la CNMA de développer des produits d’assurances destinés à couvrir les pertes des rendements agricoles.

Par ailleurs, la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) a enregistré un chiffre d’affaires de 13 milliards DA en 2016, en hausse de 2% par rapport à 2016. Mais ce chiffre reste en deçà des attentes, selon le bilan présenté jeudi, lors de cette assemblée.



Chiffre d’affaires en augmentation de 2% par rapport à 2016



Au 31 décembre 2016, le chiffre d’affaires de la CNMA avoisine les 13 milliards DA, contre 12,5 mds DA en 2015, avec une hausse de 2%. Chérif Benhabiles a souligné que malgré les progrès, la hausse enregistrée demeure «insignifiante». «Cette évolution reste appréciable par rapport au marché national des assurances qui s’est accru de 0,8% seulement en 2016.»

D’après les chiffres du bilan, les sinistres déclarés ont aussi légèrement évolué en passant de 7,240 mds DA en 2015 à 7,383 mds DA en 2016, soit une hausse de 1%.

Les indemnisations, quant à elles, ont atteint 6,803 mds DA en 2016, contre 6,719 mds en 2015, en hausse de 1,25%. Le bilan fait également état d’une évolution de 31% sur un an, de la marge d’assurance nette en 2016 (1,25 milliard DA).

Évoquant les réalisations de la caisse, M. Benhabiles a cité, notamment l’opération de traitement des dossiers de sinistres cumulés pendant plusieurs années, laquelle s’est soldée par un remboursement de plus de 19 mds DA durant les trois dernières années.

Par ailleurs, et apportant un témoignage sur l’état actuel du secteur de l’agriculture, le ministre a soutenu que le secteur avait réalisé des «avancées considérables» depuis 2000, grâce aux moyens financiers et techniques qu’a offerts l’État aux différents activités agricoles, mais «beaucoup reste à faire, notamment en matière de conditionnement, de valorisation de la production agricole et de la commercialisation». Il a fait savoir que la valeur de la production agricole est passée de 500 mds DA en 2000 à plus de 3.000 mds DA actuellement, alors que le pays est devenu autosuffisant à 80% pour certains produits, notamment les maraîchers, selon les chiffres avancés par le ministre.

Néanmoins, «notre objectif est de sortir complètement de la dépendance du marché extérieur pour certains produits, comme le lait, et de faire de l’agriculture le secteur de substitution aux revenus pétroliers».

Kafia Ait Allouache