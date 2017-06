Basket-ball : SuperDivision A, « Play-off » (1er tournoi) : Les quatre qualifiés connus

Le CRB Dar El Beida, le GSP, le NAHD et l’US Sétif sont les quatre clubs qui animeront les demi-finales du championnat de super division A.

Ces quatre formations se sont beaucoup dépensées pour arracher leur qualification à l’issue du premier tournoi qui s’est déroulé les 9, 10 et 11 juin à Constantine et encore une fois, on retrouve le quatuor habitué à jouer les grands rôles. Mais contrairement aux saisons précédentes, le suspense a caractérisé ce tournoi par des résultats inattendus.



Le GSP l’a échappé belle



S’il y a un club qui peut s’estimer heureux de figurer parmi les quatre qualifiés qui joueront le titre, c’est bel et bien le GSP, tenant du titre, qui, lors de son dernier match face au Widad de Boufarik, face à celui qu’il devait battre pour rester invincible, a laissé des plumes en s’inclinant après prolongations sur le score de 88 points à 90. Les impressionnants Widadis qui avaient besoin de quatre points ou plus de différence pour se qualifier se sont faits surprendre par l’ex-Boufarikois, Faycal Belkhodja, qui a inscrit un shoot à deux points, alors que le Widad menait par 4 points à dix secondes de la fin. Connu comme étant l’homme des dernières secondes, Belkhodja a encore une fois fait parler sa main chaude dans ce match qui a permis à ses coéquipiers de passer au second tour qui comptera pour le titre. Le second qualifié, en l’occurrence le NAHD, doit sa qualification à un meilleur goal-average par rapport au WAB (-02) alors que les trois formations ont totalisé le même nombre de points (5 pts). Le CRB Dar El Beida a eu, par contre, moins de mal à dominer la poule B, gagnant tous ses matchs face respectivement à l’O Batna (76/71), l’US Sétif (69/60) et le NB Staoueli (78/71). Qualification logique pour l’un des meilleurs clubs algériens de ces dix dernières années. Sétif qui a eu une saison perturbée a, elle également, su tirer son épingle du jeu en terminant en seconde position, synonyme de qualification au second tournoi.

À l'issue du tournoi de Constantine, les deux premiers de chaque poule animeront un 2e tournoi prévu les 22, 23 et 24 juin à Alger, au terme duquel les deux premiers joueront la finale en aller-retour (13 et 14 juillet), avec une belle éventuelle (15 juillet). Le vainqueur sera déclaré champion d'Algérie de la saison 2016-2017.

Mokhtar Habib

Résultats complets et classements :



Poule 1 (Salle Zouaghi) :

GS Pétroliers - WO Boufarik 88-90 (après prolongation)

PS El Eulma - NA Hussein-Dey 63-80

NA Hussein-Dey - GS Pétroliers 91-95

WO Boufarik - PS El Eulma 89-66

GS Pétroliers - PS El Eulma 80-64

NA Hussein-Dey - WO Boufarik 56-52

Classement : Pts J

1. GS Pétroliers 5 3

2. NA Hussein-Dey 5 3

3. WO Boufarik 5 3

4. PS El Eulma 3 3



Poule 2 (salle Mansourah) :

CRB Dar Beida - O Batna 76-71

NB Staouéli - US Sétif 54-77

US Sétif - CRB Dar Beida 60-69

O. Batna - NB Staouéli 71-48

CRB Dar Beida - NB Staouéli 78-71

US Sétif - O Batna 76-72

Classement: Pts J

1. CRB Dar Beida 6 3

2. US Sétif 5 3

3. O. Batna 4 3

4. NB Staoueli 3 3