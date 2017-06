Coupe d’Algérie de basket-ball (dames) : Hussein-Dey Marine - GS Pétroliers, « choc » des demi-finales

Les demi-finales de la Coupe d'Algérie de basket-ball (dames), prévues aujourd’hui et demain à la salle de Staoueli (Alger), opposent Hussein-Dey Marine (tenant du titre) au GS Pétroliers et la JF Kouba au RC Bordj Bou Arréridj. La première demi-finale, prévue ce soir (22h30), verra les basketteuses du

GS Pétrolières toujours en course pour le doublé Coupe-Championnat qui leur a échappé la saison dernière, se mesurer aux détentrices du trophée, les Marines de Hussein-Dey, qui auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite en «finale» du championnat mardi dernier à Hydra. Même si le GSP part avec les faveurs des pronostics, vu la richesse de son effectif et l'expérience de ses joueuses, Hussein-Dey Marines compte bien jouer les trouble-fêtes en s'appuyant sur la fougue et l'explosivité de duo d'arrières, Benaouda-Saidaini, pour arracher une place en finale. La deuxième demi-finale, programmée dimanche à 22h30, opposera la jeune formation algéroise de la JF Koubba au RC Bordj Bou Arréridj qui lutte pour le maintien en division nationale. La finale de la Coupe d'Algérie de basket-ball (dames) 2016-2017, est prévue le 5 juillet à Alger.



Programme des demi-finales :

Samedi à Staouéli :

Hussein-Dey Marines - GS Pétroliers (22h30)

Dimanche à Staoueli :

JF Kouba - RC Bordj Bou Arréridj (22h30)