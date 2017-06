Basket-ball, Championnat d’Algérie féminin (Play-offs - 6e journée) : Une superbe finale et une 5 étoile pour le GSP

Les filles du GS Pétroliers ont conservé leur titre de championnes d’Algérie, le cinquième consécutif. Une finale de toute beauté !

Cette fois-ci la tache n’a pas été facile pour les camarades de Rachida Belaidi, qui sont encore une fois tombés sur un adversaire coriace, l’équipe du Hussein-dey Marine, qui courrait derrière son premier sacre et comme la saison dernière, les Husseindéennes n’étaient pas loin d’atteindre leur but.

Les Pétrolières prennent d’emblée les choses en main et placent leur domination à l’intérieur de la raquette, grâce à ses intérieures congolaises, N’Tumba et Muganza. Au premier quart, le GSP prend une belle avance. Après 6 minutes de jeu les pétrolières mènent (13-0), la réaction du

HD Marine se fait désirer. On croyait assister à une belle raclée de la part des tenantes du titre qui remportent le premier quart temps (19-10). Il fallait attendre le second quart pour assister au réveil des Husseindéennes. Mokrane Bennabas place ses deux pivots, Kalanga et Bananga, la meneuse, Sofia Saidani, est à ce moment libérée de la pression, et retrouvant son basket se met à rattraper le retard. L’écart est vite rattrapé et le HDM parvient à égaliser et faire mieux encore, mener à la pause

(32-31).

Sofiane Boulahya cherche des solutions pour éviter une catastrophe à une équipe qui a tout gagné ces dernières saisons. Rien n’y fait, le HDM ne voulait pas lâcher cette opportunité et continue à séduire. Au buzzeur du 3e quart, le HDM devance toujours (45-51).

Les Pétrolières perdent ensuite l’une de leur pièces maitresses, Nesrine Taibi, qui commet cinq fautes au 4e quart temps. Très expérimentées, les Pétrolières usent de leur expérience pour gérer à bien la fin de match sans Nesrine, alors que les filles de Mokrane Bennabas manquent d’endurance pour conserver leur maigre avance. Les dernières secondes allaient profiter au GSP qui termine mieux, s’offrant ainsi une

5éme étoile de suite sur un score de 69 points à 66 : la joie d’une côté et la déception de l’autre. Ainsi est fait le sport. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Elhadi Ould Ali, s’est fait un réel plaisir en assistant à cette superbe finale.

Mokhtar Habib

--------------/////////////////

Impressions :

Sofiane Boulaya entraîneur du GSP : « Très fier de mes filles »

« Je suis très fier de mes filles, leur expérience a fait aujourd’hui la différence. Ca n’a pas été facile aujourd’hui face à une équipe qui a mis tous les moyens pour nous vaincre »

Mokrane Bennabas entraîneur HDM :

« Aujourd’hui nous avons eu droit à une belle finale. Les filles ont tout donné pour décrocher ce titre tant attendu. Malheureusement, nous avons péché dans les dernières secondes du match. Dommage et félicitation au GSP pour leur cinquième»