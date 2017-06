Verts d’Europe  : Anderlecht fixe le prix de Hanni à 25 millions d’euros

Auteur d’une saison pleine avec Anderlecht, (13 buts et 19 passes décisives), Sofiane Hanni attise tout naturellement les convoitises en cette intersaison. Ainsi, récemment, il a été rapporté que l’international algérien, auteur de deux buts lors des deux derniers matches des Verts (Guinée et Togo), est sur les tablettes du club allemand de Stuttgart. Ce dernier préparerait même une offre pour débaucher de Belgique le meneur de jeu algérien. Un intérêt qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd du côté d’Anderlecht puisque dans la foulée, la direction du club a riposté à cet intérêt en communiquant le montant de la clause libératoire de Sofiane Hanni. De quoi dissuader des prétendants dans la mesure où le club champion de Belgique exigerait pas moins de 25 millions d’euros pour laisser filer son capitaine. Une somme astronomique, en somme, qui viserait à dissuader les clubs qui voudraient s’attacher les services de Sofiane Hanni. En effet, Anderlecht semble être clair sur ses projets à moyen terme. Voulant réussir un parcours honorable en Ligue des champions la saison prochaine, le champion de Belgique souhaite donc garder ses cadres. Exit, Youri Tielemans cédé au prix fort à l’AS Monaco, Anderlecht compte retenir ses autres stars, à l’instar de Dendoker dont la clause libératoire est fixée à 38 millions d’euros. Arrivé l’été dernier, Sofiane Hanni s’est imposé en l’espace d’une saison comme un élément incontournable de l’effectif d’Anderlecht avec en prime le statut de capitaine et le titre de champion de Belgique. A rééditer.

Amar Benrabah



Le Bayer Leverkusen offre 12 millions d’euros pour Boudebouz



La formation du Bayer Leverkusen (Div.1 allemande) a soumis une offre de 12 millions d’euros à son homologue de Montpellier (Ligue 1/France) pour s’attacher les services du milieu international algérien Ryad Boudebouz, a rapporté hier le quotidien sportif L’Equipe. Toutefois, l’offre formulée par les Allemands reste relativement loin de ce que réclament les dirigeants montpelliérains qui souhaitent 15 millions d’euros pour céder le joueur algérien. Auteur de la plus belle saison de sa carrière lors du dernier exercice avec 11 buts et 9 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1, Boudebouz (27 ans) attire forcément les regards de plusieurs clubs européens à l’image de Newcastle, promu en Premier league anglaise.

Feghouli veut rester à West Ham



L’international algérien Sofiane Feghouli, annoncé sur le départ, a exprimé son souhait de poursuivre son aventure avec West Ham la saison prochaine. «Il me reste deux années de contrat à West Ham et comme je l’ai annoncé sur les réseaux sociaux, je me vois rester à West Ham. Je reprends le 10 juillet avec l’équipe.

C’est une parole ferme, après on ne contrôle pas tout dans le foot. Mais je ne suis pas sur le départ, pas du tout. Je vais partir en vacances tranquille et me préparer à faire une grande saison», a confié Feghouli au micro de RMC. Agé de 27 ans, Feghouli avait rejoint West Ham l’an dernier en provenance du FC Valence pour un contrat de trois ans.

Le joueur algérien a connu une première saison difficile avec les Hammers à cause notamment de ses blessures à répétition. Cette situation a poussé de nombreuses personnes dans l’entourage du club londonien à prédire la libération du joueur algérien à l’occasion du mercato estival. Feghouli a pris part à 23 matchs avec West Ham cette saison, inscrivant 3 buts.



Jean-Michel Aulas confirme le départ de Ghezzal



Le président de l’Olympique Lyon (Ligue 1 française de football) Jean-Michel Aulas a confirmé hier le départ de l’ailier international algérien Rachid Ghezzal, en fin de contrat et dont les négociations pour sa prolongation n’ont pas abouti. «On veut faire venir Bertrand Traoré pour remplacer Ghezzal», a indiqué le président de l’OL lors d’une conférence de presse.

Aulas parlait de l’international burkinabé de 21 ans, prêté par Chelsea à l’Ajax Amsterdam la saison dernière. «Il y a des contacts avancés, mais beaucoup de clubs sont intéressés», a-t-il ajouté. L’attaquant algérien de 24 ans, pur produit de la formation lyonnaise, a refusé de prolonger son contrat en dépit de plusieurs propositions que lui a fait le président du club Jean-Michel Aulas. Il est convoité par plusieurs formations européennes à l’image du club italien de l’AC Milan.