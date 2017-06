Ligue 1- Mobilis (30e et dernière journée) : L’USMA termine 3e, le RCR rétrograde

En réalisant une large victoire à domicile mercredi passé devant la JS Saoura (5-2) avec un triplet signé Darfalou, lors de la 30e et dernière journée, le champion en titre de la saison dernière, l’USM Alger parvient à arracher la 3e place du championnat de la saison 2016-2017. L’USMA valide ainsi son billet pour la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine (CAF). L’équipe de Soustara termine ex aequo aux points avec le MCA, 2e au classement mais avec un goal-average défavorable. La JS Saoura qui se battait aussi pour la 3e place clos la saison malheureusement au 5e rang et ne peut de se fait prétendre à une participation arabe ou africaine la saison prochaine comme les Bécharis l’espéraient. L’USM Bel-Abbès qui a fait sensation cette saison et vainqueur du Mouloudia d’Alger (3-2), s’est adjugé une méritoire 4e place au classement final, synonyme d’une qualification en coupe arabe. Soit une bonne chose pour El-Khadra. Elle aurait même pu faire mieux sans le conflit survenu récemment opposant les joueurs et l’entraîneur au président du club.

Le Nasria pour sa part a été tenu en échec à Béjaia par la lanterne rouge le MOB (1-1). Point marquant de cette dernière journée du championnat, la rétrogradation imméritée du RC Relizane malgré sa large victoire face au CAB (5-0). Le Rapid méritait franchement mieux que la descente au vu de la qualité de l’équipe. Tout le monde sait la situation et les conditions ayant précipité Relizane en Ligue 2. Les camarades de Mekkaoui espéraient une défaite de leur concurrent direct pour le maintien l’USM El Harrach, à Médéa. Mais, cela n’a pas eu lieu. Les Harrachis sont parvenu à tenir tête aux Médéens (0-0), assurant par la même leur présence la saison prochaine parmi l’élite. Le Rapid et l’USMH terminent avec le même nombre de points, et termine aussi ex aequo au goal average particulier. Les règlements généraux prévoient dans ce cas de figure d’avoir recours au classement de la phase aller. Ainsi, au vu de son meilleur classement lors de la phase aller, c’est l’USMH qui sauve sa tête au détriment de Relizane. Le CS Constantine et le DRB Tadjenanet, qui se battaient eux aussi pour le maintien, sont parvenus à leurs fins, en arrachant la victoire respectivement contre le MC Oran et de l’ES Sétif sur le même score (1-0). La JS Kabylie qui a assuré son maintien lors de la 29e journée a fait match nul au stade du 20 Août 1955 contre le CR Belouizdad (1-1), dans une rencontre sans enjeu pour les deux équipes. Par ailleurs, le titre du meilleur buteur de la Ligue 1 pour la saison 2016/2017 a été décroché par le goleador du Nasria, Ahmed Gasmi, auteur de 14 buts, suivi du buteur du CRB, Mohamed Amine Hamia transfuge de l’O. Médéa avec 13 réalisations.

La saison fut pénible pour tout le monde avec les nombreuses péripéties qui l’ont secouée, où la violence, les magouilles, l’arbitrage maison et la mauvaise programmation ont été hélas de mise.

Mohamed-Amine Azzouz

Tableau d’honneur et statistiques de la Ligue 1-Mobilis 2016-2017

*Champion d’Algérie : ES Sétif (qualifiée pour la Ligue des champion d’Afrique)

*MC Alger (2e qualifié pour la Ligue des champions d’Afrique)

*L’USM Alger (3e qualifiée pour la coupe de la Confédération)

*Relégués : RC Relizane (14e), CA Batna (15e) et MO Béjaïa (16e)

*Promus : Paradou AC (1er de L2), USM Blida (2e), US Biskra (3e)

*Meilleur buteur : Ahmed Gasmi (NA Husseïn-Dey) avec 14 buts

*Nombre de buts inscrits durant la saison : 490 en 240 matchs, soit une moyenne de 2,04 buts par rencontre

*Meilleure attaque : USM Alger (50 buts)

*Meilleure défense : USM El-Harrach (21 buts)

*Plus mauvaise attaque : USM El-Harrach (15 buts)

*Plus mauvaise défense : MO Béjaïa (49 buts)

*Plus gros score : USM Alger - USM Bel- Abbès lors de la 28e journée (6-2)

*Plus grand nombre de victoires : ES Sétif (17)

*Plus grand nombre de défaites : MO Béjaïa et CA Batna (17)

*Plus grand nombre de nuls : USM El-Harrach (15)

*Equipe ayant remporté le moins de victoires : MO Béjaïa (3)

*Equipe ayant perdu le moins de match : ES Sétif (7)

*Equipe ayant fait le moins de nuls : ES Sétif, USM Bel-Abbès et RC Relizane (6)

Résultats :



O. Médéa - USM El Harrach 0-0

RCR - CAB 5-0

CRB - JSK 1-1

CSC - MCO 1-0

DRBT - ESS 1-0

USMA - JSS 5-2

USMBA - MCA 3-2

MOB - NAHD 1-1



Classement Pts J

1). ESS 57 30 (champion)

2). MCA 50 30

—). USMA 50 30

4).USMBA 48 30

5.) JSS 45 30

6). CRB 43 30

7). MCO 40 30

—). NAHD 40 30

9). DRBT 39 30

—). CSC 39 30

11). OM 38 30

—). JSK 38 30

13) USMH 36 30

14). RCR 36 30 (relégué)

15). CAB 25 30 (relégué)

16). MOB 18 30 (relégué)