Biskra : "camp du Coran" pour les femmes

Un 1er "camp du Coran" destiné exclusivement aux femmes a été ouvert jeudi dernier dans la commune de Djemora (Biskra) à l’initiative de plusieurs associations.

L’initiative offre aux candidates la possibilité de mémoriser le saint Coran par le recours à des moyens pédagogiques simples, a indiqué l’animatrice de l’association "Créativité" pour la femme rurale. Des cours théoriques et pratiques de psalmodie du texte sacré sont donnés parallèlement à l’exégèse de la patrie mémorisée du Coran. "Le camp" est ouvert à toutes les femmes sans condition d’âge et peut accueillir entre 50 et 60 femmes, selon les organisateurs qui soulignent que l’objectif est d’initier les femmes de cette localité reculée à la culture religieuse et la récitation du saint Coran.

Cette manifestation sera clôturée à la veille de la fête de l’Aïd El Fitr, selon la même source.