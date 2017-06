Parution : Le ministère de la Culture relance la revue Thakafat

Le ministère de la Culture a annoncé mercredi dernier lors d'une rencontre à Alger, la relance de la revue Thakafat éditée par l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG).

Le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi, qui a assisté à cette rencontre, a souligné dans une allocution la nécessité de veiller à la pérennité de la revue, appelant à la création de revues artistiques spécialisées.

Le directeur général de l'ENAG, Hamid Messaoudi, a indiqué que le premier numéro de la revue intervient après une tentative de relance qui a échoué il y a deux ans.

Ce premier numéro traite de divers sujets dans le domaine de l'histoire, de la littérature et de l'art. Certains sujets se déclinent en langue française en attendant une version française de la revue.

Au volet histoire, la revue aborde le thème des archives algériennes en France et consacre un dossier à l'Emir Abdelkader.

Dans le domaine artistique, Thakafat traite de la musique raï et des arts plastiques autour de l'image de la femme algérienne dans l'orientalisme artistique et aborde le cinquantième anniversaire de la Palme d'or décernée à Lakhdar Hamina au Festival de Cannes (France).

Dans la partie en langue française, la revue qui se veut mensuelle présente des articles sur les grands courants du roman algérien et l'apport du théâtre à la ville de Mostaganem.