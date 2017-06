Wast Eddar : Soirée chaâbi féerique à l’Opéra d’Alger

"Wast Eddar" est le thème qui a été choisi, mercredi dernier, pour une soirée chaâbi féerique, fusionnant "m’dih", "qsid" et poésie animé par Yassine Ouabed, avec Réda Doumaz, Abderrahmane El Kobbi et Chaou Abdelkader et ce, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaieh.

En effet, les présents de l’opéra d’Alger Boualem-Bessaieh ont été gâtés par un récital de musique chaâbi le temps d’une soirée animée par des artistes de ce style populaire. Ce récital, qui a réuni des artistes de renom à l'instar d'Abdelkader Chaou et Abderrahmane El Kobbi aux côtés de Réda Doumaz et le grand poète Yassine Ouabed, a été une occasion pour revivre les soirées algéroises d’antan. Les mélomanes de la musique chaâbi ont dansé sur les différents rythmes du style chaâbi. La thématique de cette rencontre conviviale qui s'articulait sur la réappropriation du rituel ramadhanesque dans le rite citadin algérois s'est traduite par un programme lié à notre patrimoine de la culture d'oralité. Comme de tradition, la soirée a été articulée sur «El M’dih», et des «Qsidate». Réda Doumaz a gratifié les mélomanes par de célèbres pièces du chaâbi dont Koul nour m’nouar el hachemi fdal, Sala âalik rebi ya meftaf n’ser écrite par Cheikh Hmed Ben Alioua et reprise par de grands noms du genre dont Amar Ezzahi. Marhba b’kdoumak ya chahr el ghofrane écrite par Cheikh Abdelhamid Touhami, M’dinet el Bahdja ya Dzayer, étaient entre autres parmi les titres qu’il a interprétés. Abderrahmane El Kobbi, autre icône de chaâbi, a été applaudi par le public composé essentiellement de familles qui rêvent, depuis fort longtemps, de revoir, dans un jour proche, la «rihet Remdan» éternelle renaître à sa vocation civilisationelle d'antan. Lui succédant, Abderrahmane El Kobbi qui a, à son tour, interprété avec succès des classiques du chaâbi à l'exemple Sala alik ya dal satae fi nouarou, Adji ya nouah nawhou li Lah, Ya dif Allah et Habiba. En clôture de cette soirée, Abdelkader Chaou, a fait revivre son répertoire en exécutant avec succès El qesbah we ana wlidha, Ghalkou El Bab, Ya el âadra win mwalik. Outre le moment de détente et de plaisir que procure l'écoute des madihs, chants religieux, qsidate ainsi que le tawhid, cet endroit sert également de lieu de retrouvailles et de rencontre. Il faut dire que cette soirée a, en outre, été marqué par le passage de Yassine Ouabed. Ce dernier parolier de feu et brillant dans la poésie surtout algéroise et chaabienne. Yacine a été le pilier de la chanson pour le regretté Kamel Messaoudi et Mohamed Lamraoui. Sur scène, Yassine n'avait guère besoin de rythme musical pour transmettre le message de ses poèmes. Lumière tamisée, le poète a ensorcelé les présents dans un voyage les berçant avec ses paroles rimées d’expression populaire. Une très nombreuse assistance ravie d'être un moment transposée dans les allées d'une mémoire collective éprouvée par les avanies du temps et de l'oubli hideux, destructeur des éléments culturels structurants de la personnalité algérienne. L’Opéra d’Alger a, ainsi, connu une euphorie exceptionnelle, hélas perdue depuis des lustres, mais par bonheur, générée en la circonstance par un véritable mouvement de foule, de femmes, d'hommes et surtout de jeunes qui arpentaient par grappes ininterrompues les escaliers de l’Opéra pour une soirée inouïe. Cette ambiance inhabituelle des grands jours a inspiré un groupe d’amis aux cheveux blancs qui, visiblement enchantés, ont tenu à exprimer leur joie de se ressourcer à travers ce voyage musical et se jeter dans un abîme de souvenirs et de la pensée de leurs jeunesse. Un heureux présage d'espoir pour un sursaut de résurrection de nos traditions ancestrales et de notre culture des temps glorieux dans la destinée d'une nation.

Sihem Oubraham