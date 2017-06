A l’initiative de RATP El Djazair : Soirées d’animation au métro Tafourah

Emprunter le métro d’Alger un jeudi soir pendant le mois de Ramadhan, surtout à la station la plus fréquentée à savoir celle de «Tafourah-Grande poste», c’est certainement croiser la kheima installée par RATP-El Djazaïr, et qui sert aussi de décor de tournage d’émissions TV avec des animations musicales.

Rencontrée sur place, la directrice de communication et commerciale de RATP El Djazair, Faiza Amazouz indique que cette initiative est organisée en collaboration avec le métro d’Alger pour animer des soirées au niveau de la station Tafourah durant tous les week-ends du mois sacré.

«La nouveauté cette année c’est d’avoir installé un plateau de télévision qui évoque un certain nombre de sujets qui intéressent les usagers du métro, Le but c’est de promouvoir le métro, de fidéliser la clientèle vers ce mode de transport pour qu’ils puissent s’abonner, mais aussi de sensibiliser les gens à travers les différents sujets», a-t-elle souligné.

Avec une séance de tournage chaque jeudi, une soirée artistique chaque vendredi et diffusion de l’émission chaque samedi à Dzair TV, différentes thématiques d’actualité et de société sont au menu de l’émission selon les dires de l’interlocutrice. «Nous avons mis l’accent le premier jeudi sur l’écologie qui a coïncidé avec le 5 juin journée mondiale de l’Ecologie, nous voulions mettre la lumière sur ce moyen de transport très écologique qui fonctionne avec l’énergie électrique.

Le deuxième jeudi nous avons abordé la lutte contre le tabagisme car c’est un espace non fumeur, ainsi qu’à la pratique du sport au mois de ramadhan, nous avons fait un appel à l’équipe nationale du Viet vo dao qui ont fait une démonstration au métro d’Alger. Pour la troisième soirée, nous sommes en train d’aborder la charité, nous savons que les Algériens sont très solidaires pendant les deux premières semaines du mois sacré, à partir du troisième, ces actions de charité diminuent, et enfin, nous allons aborder la semaine prochaine le sujet des «moyens de transport au mois de Ramadhan», c’est-à-dire tous ceux qui participent à assurer les moyens de locomotion pour les Algérois, il y aura les PDG de l’Etusa, du métro d’Alger, de la SNTF comme invités. Pour ce qui est de l’aspect esthétique, le décor du plateau est une sorte de kheima traditionnel du sahara algérien, Faiza Amazouz indique qu’après l’expérience d’une kheima moderne, le choix d’opter pour une décoration traditionnelle s’est imposé pour donner le timbre algérien à cette initiative qui devrait s’afficher sur le site international de la société mère RATP.

Kader Bentounés