Traditions : Le thé du sud séduit les algérois

Le thé à la menthe est le seigneur absolu qui régente les règles de la convivialité particulièrement au mois du ramadhan. Offrir du thé à la menthe fait partie des règles de savoir-vivre, non seulement en Algérie, mais aussi dans d'autres pays du Maghreb. Sa préparation est entourée de tout un cérémonial, tout un folklore qui le place comme une tradition immuable remontant au début de l’histoire.

Les gens du Sud ne consomment pas seulement ce breuvage ancestral mais cultivent surtout l’art de prendre du thé, cela suppose une longue séance au rituel fascinant et authentique, c’est cette manière de verser et reverser et encore reverser le thé de la théière au verre avec cette patience propre aux gens du Sud. Tout un rituel qui a séduit les gens du nord. En effet, le thé du Sud a envahi tous les quartiers d'Alger, et même les plus huppés de la capitale, mais aussi les espaces de divertissement et de loisirs où les vendeurs, généralement originaires du Sud, s'adonnent à ce commerce très florissant, particulièrement pendant le mois de Ramadan.

«La cérémonie du thé dans le Sahara est une tradition, un art et une philosophie, étroitement liés aux coutumes d’hospitalité dans la halte du voyageur qu’est l’oasis. Etancher la soif d’une caravane sillonnant le désert avec cette boisson est le summum de la bienveillance», nous dira Amar étudiant venu d’In Salah. «Le déroulement de la cérémonie, la pondération et l’élégance des gestes, les dimensions philosophique et esthétique sont des couleurs qui retracent des aspects historiques et artistiques du rituel, les ustensiles sont en cuivre aux trois couleurs qui comporte trois paliers : l’un pour les braises, le second pour l’eau et enfin la cheminée, le tout sur quatre pieds » raconte Amar. Il nous révèle qu’au Sud ce sont les hommes qui préparent le thé, les femmes n’étant pas très adeptes. Quelle est donc cette fameuse recette du thé du Sud qui lui donne cette saveur unique ? «La préparation du thé diffère à quelques détails près, selon les régions. L’eau est généralement bouillie, elle est froide dans certaines oasis de l’extrême Sud-est du pays. Une dose moyenne de feuilles de thé, un mélange savant de chaâra (longues feuilles) et mkâabar (feuilles rondes), une dose de menthe séchée, sont mises dans la théière de gauche. Après le lavage des feuilles, de l’eau bouillie est versée sur le mélange thé-menthe qui sera mis sur les braises pour un bon quart d’heure.

Le thé échoit dans la deuxième théière, celle de droite, emplie de menthe fraîchement cueillie, pour être longuement transvasé de la théière à une grande chope jusqu’à ce que la boisson devienne mousseuse. La mousse est synonyme de chance et de fortune, c’est un beau présage. Tout un art et un savoir-faire qui donne envie de prendre le thé de Amar rien qu’a l’entendre expliquer sa manière de le préparer. Une manière qui fait de plus en plus d’adeptes chez les Algérois puisque des commerces spécialement aménagés ont été ouverts dans tous les quartiers, même les cafés ont des espaces carrément dédiés à ce breuvage dégusté avec des fruits secs et des gâteaux orientaux. Avec le mois sacré de Ramadan, le nombre de ces commerces a fortement augmenté. Si certains vendeurs sont ambulants, d'autres ont opté pour l’ouverture «kheima» qui proposent le thé avec des fruits secs et des gâteaux, dans un décor typiquement sahraoui ce qui attire de plus en plus de familles algéroises en quête de dépaysement.

