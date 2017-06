Bechar : Le rond-point de tous les risques

Nul n’ignore que les espaces verts et ceux voués à la détente et au repos, au profit des familles de Béchar, font énormément défaut, et en attendant la réalisation d’un projet en ce sens, les familles n’ont rien trouvé de mieux que de passer leurs soirées au sein même d’un site, récemment réalisé au centre-ville.

Un rond point gazonné et doté d’un jet d’eau aux multi-couleurs. Sitôt après la rupture du jeûne, cet espace qui connait également une grande circulation automobile, de jour comme de nuit, est pris d’assaut par les familles, qui y viennent s’installer à même le sol, munies de leurs thermos, alors que leurs enfants gambadent autour de cet espace, que tout le monde qualifie de «rond point à risques», puisque si ce ne sont les risques d’accidents, ce sont aussi ceux d’électrocution ou encore d’accidents corporels qui pourraient survenir, notamment à ces enfants irresponsables et dont le seul intérêt, est d’avoir trouvé un lieu de détente et de jeux et à l’air frais.

Les responsabilités demeurent ainsi partagées entre les pouvoirs publics qui devraient en interdire l’accès, car cet espace architectural est bien plus une œuvre d’art qu’un espace de détente, alors que les parents ne devraient en aucun cas mettre en danger la vie de leurs enfants, juste pour le simple plaisir de respirer une bouffée d’oxygène, en ces veillées du mois de ramadan.

Ramdane Bezza