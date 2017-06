Protection civile : baisse significative des décès sur nos autoroutes

Les unités de la protection civile ont enregistré durant la période janvier à avril 353.630 interventions dont 16.582 pour les accidents de la circulation. Lors d’une conférence de presse organisée hie à Alger par la protection civile, le colonel Farouk Achour, sous-directeur des statistiques et de l'information a déclaré que «ces accidents ont causé 554 de décès et de 19221 blessés.» Le colonel Achour a expliqué que «le nombre de décès a baissé par rapport à l’année dernière puisque il était de 647, soit une baisse de 18,54% et ceci est du à la vigilance des conducteur qui prennent de plus en plus conscience.» Il a indiqué qu’«une telle baisse n’a été enregistré depuis des années. Les accidents sont enregistrés entre 16h et 20h est de dimanche à jeudi.» En ce qui concerne ce mois sacré, le colonel Achour a souligné que «le nombre d’accidents est de 2.500, avec 3.100 de blessés et de 91 de décès.»

Il a tenu à précisé que «le nombre des accidents durant le mois de ramadan a baissé par rapport à l’année dernière.»

De son coté, l’expert et consultant en sécurité routière, Mohamed Lazouni a déclaré que «des commission seront installées au niveau de chaque wilaya afin de passer le message sur la bonne conduite routière.»

M. Lazouni a expliqué que «le conducteur est la victime des moniteurs d’école qui ne sont pas qualifiés d’enseigner.»

Il a tenu à indiqué que «33% des accidents de la route sont dues à la somnolence des conducteurs.» Bilan du dispositif de surveillance des plages et des baignades situation arrêtée au 13 juin 2017. La direction générale de la Protection civile à mis en place depuis le 1er juin 2017 un important dispositif de sécurité au niveau des plages autorisées pour assurer la surveillance des baignades et la protection des estivants. Ce dispositif couvre 379 plages autorisées à la baignade reparties à travers les 14 wilayas côtières, mobilisant un potentiel humain de 18 000 maitres-nageurs sauveteurs et plongeurs professionnels. Ces dispositifs sont dotés d’équipements et matériels de sauvetage en mer nécessaires pour accomplir leurs missions. Ce dispositif préventif et opérationnel permet d’assurer la sécurité de millions d’estivants au niveau des plages mais aussi durant les trajets par la mise en place des postes de secours routiers. Le nombre de plages interdites est de 222 et 379 de plages surveillées.

Wassila Benhamed