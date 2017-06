Cinéma : Le voyage de Keltoum d’Anis Djaâd Prix du jury dans un festival en Inde

Le voyage de Keltoum, court métrage d'Anis Djaad, a remporté le grand prix du jury au 6e Bangalore International Shorts Film Festival, tenu le 11 juin dernier en Inde, rapportent les organisateurs sur le site Internet du festival.

"Halim" de l'Autrichien Wermer Fidler a été consacré meilleur film, alors que le prix du documentaire est revenu à "The Challenge of Lhopse" de l'Indien Kirane Yadnyopavit et celui du meilleur film d'animation à "A Hora Do Rock" du Brésilien Gustavo Amaral.

Le Russe Igor Tris s'est adjugé la meilleure réalisation pour son film "The Elevator", alors que dans la catégorie "Etudiant", le prix du meilleur film est revenu à "Martien" du Suisse Maxime Pillonel de l’Université suisse des arts et du design et celui du meilleur documentaire à "Rangzen" de l'Indien Santosh Chandrashekar du Collège St-Joseph des arts et de la science.

Sorti en 2016, "Le voyage de Keltoum" est la troisième œuvre du réalisateur après la sortie de "Passage à niveau", (2014), doublement primé au Festival du court métrage Maghrébin à Oujda (Maroc), et "Le hublot" (2012), également primé aux dernières Jca (Journées cinématographiques d’Alger).

L’œuvre aborde de manière atypique le retour aux sources des immigrés, à travers l’histoire de Keltoum qui se retrouve obligée, malgré de grandes difficultés financières, de réaliser les vœux de sa sœur mourante de retourner sur des lieux qu'elle considère comme sacrés.

Cette promesse confronte Keltoum à sa propre misère sociale, à sa famille qui lui reproche sa modeste condition et à l’obligation de réaliser les dernières volontés de sa défunte sœur. Ce film a également été sélectionné en compétition officielle du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (Fespaco), du 27 e Festival du cinéma africain, d’Asie et d’Amérique latine à Milan (Italie), et du 6e Festival du film africain de Louxor (Egypte). "Le voyage de Keltoum" avait reçu le Prix du meilleur rôle féminin au 6e Festival maghrébin du film d'Oujda, une distinction revenue à l'actrice franco-libanaise Soraya Baghdadia. Une soixantaine de courts métrages en provenance de l'Inde, de Chine, de France, du Maroc ou encore de l'Italie ont pris part à cette manifestation. Créé en 2012 pour célébrer le centenaire du cinéma indien, le Festival du court métrage de Bangalore vise à promouvoir les œuvres de jeunes auteurs indiens et étrangers.