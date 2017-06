Grand Prix « El-Hachemi Guerouabi » : Dans l’esprit du maître

L’avant-dernière soirée du grand prix «El-Hachemi Guerouabi» a été marquée par le passage de cinq candidats issus des wilayas de Tiaret, d’Alger, de Tizi Ouzou et d’Annaba. Ces derniers ont interprété des chansons tirées du patrimoine national qui date des 17e et 18e siècles, sous le regard du jury composé de trois artistes spécialisés dans le domaine et qui sont habilités à les noter. La troisième soirée a drainé un public nombreux composé essentiellement des familles qui se sont régalées de la qualité des chansons proposées. Puis, l’assistance a eu droit à un concert animé par un artiste de renom et imitateur du regretté El-Hachemi Guerouabi. Il s’agit de Hamid El-Aidaoui d’Alger qui a interprété deux poèmes dans le genre m’dih, tels Nar El Wargat Fi Kalbi et Koun Nour Min Nour, avant d’enchaîner par l’interprétation d’une chanson célèbre du maître du chaâbi Guerouabi, Soubhane Khalak Lakouane. Enfin, l’artiste Hamid El-Aidaoui n’a pas trouvé mieux, pour gratifier le public, qu’un hommage rendu à El-Hachemi Guerouabi en chantant El-Bareh, qui a été longuement applaudi par le public. La présidente de l’association éponyme, veuve du regretté, Chahira Guerouabi, a estimé que les postulants au sacre final étaient à la hauteur, précisant que le niveau des prestations de la troisième édition était plus élevé par rapport aux précédentes, d’où une concurrence très rude qui a marqué la compétition. Organisée par l’association culturelle El-Hachemi Guerouabi, en collaboration avec l’Office national des droits d’auteur, et l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel, la direction de la culture et celle de la jeunesse et des sports, cette manifestation a pris fin hier dans la soirée de vendredi à samedi, au théâtre Azzedine -Medjoubi d’Annaba.

B. G.