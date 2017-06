Bloqués en Libye : 54 ressortissants algériens rapatriés

Cinquante-quatre ressortissants algériens, qui étaient bloqués en Libye pour «séjour irrégulier», ont été rapatriés, a indiqué hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

L’opération "a pu être menée à bien en ce mois sacré de Ramadhan, grâce à la coopération et à l'assistance des autorités libyennes qui ont travaillé en étroite collaboration avec les services centraux du ministère des Affaires étrangères, tout comme avec nos services consulaires en Tunisie, notamment notre consulat à Gafsa", a précisé M. Benali Cherif dans une déclaration à l'APS. "Ces ressortissants algériens, dépourvus de documents et de ressources, ont pu être regroupés à Tripoli avant leur prise en charge consulaire pour être rapatriés par voie aérienne de Tripoli à Alger, via Tunis", a-t-il expliqué.

"Un premier groupe de vingt-trois personnes a été rapatrié le 7 juin, le deuxième, composé de trente et une personnes, est arrivé à Alger aujourd'hui", a-t-il ajouté.



L’Algérie disposée à poursuivre son action humanitaire



La présidente du Croissant-rouge algérien (CRA), Saida Benhabylès, a réitéré la disposition de l'Algérie à poursuivre son action humanitaire et solidaire envers les réfugiés syriens en leur assurant toutes les conditions sociales et sanitaires indispensables et la scolarisation de leurs enfants. "Toutes les conditions nécessaires ont été réunies pour faciliter la scolarisation des enfants des familles syriennes au sein des établissements éducatifs algériens à condition d'inclure une déclaration sur l'honneur établie par le tuteur dans le dossier d'inscription attestant du niveau d'enseignement de l'enfant", a déclaré à la presse Mme Benhabylès après avoir partagé "Maidatou el Iftar" (repas de rupture du jeûne) aux côtés de familles syriennes au camp de Sidi Fredj à l'occasion du mois sacré de Ramadhan.

Le repas de rupture du jeûne organisé par le CRA en l'honneur des familles syriennes estimées à 70 familles environ, soit 300 personnes dont certaines d'origine palestinienne, s'inscrit dans le cadre de l'"action humanitaire et solidaire avec le peuple syrien en cette conjoncture difficile que connaît la Syrie".

S'exprimant sur les familles syriennes bloquées actuellement au niveau des frontières marocaines, Mme Benhabylès a affirmé que cette question "ne se pose pas entre l'Algérie et le Maroc mais concerne plutôt le Haut commissariat aux réfugiés de l'Organisation des Nations unies (ONU) et le Maroc", soulignant que l'action de l'Algérie "répond à un devoir humanitaire qui émane des préceptes de l'islam et des principes du droit international humanitaire et, qui s'est concrétisée par l'ouverture de ses frontières pour accueillir ces réfugiés".

A ce jour, l'on dénombre près de 40.000 réfugiés syriens sur le sol algérien, a-t-elle encore dit. Pour sa part, le représentant de la communauté syrienne en Algérie, Salah Yezbek, a tenu à exprimer sa "gratitude et ses vifs remerciements aux autorités algériennes qui redoublent d'initiatives afin d'assurer une prise en charge sociale, éducative, sanitaire et humanitaire des familles syriennes sur le sol algérien".