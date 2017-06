Lieux Saints durant Ramadhan : Engouement des algériens pour la Omra

Pendant le mois de ramadan, il est recommandé de multiplier les prières, les bonnes actions, les invocations, sans oublier, aussi et surtout, la lecture du Coran. Ceci est d’autant plus recommandé durant les dix derniers jours de ce mois, au cours desquels les musulmans en profitent pour redoubler encore d’efforts dans leurs actes d’adoration, à la recherche de la Nuit du Destin « Laylat El Qadr », considérée par le Coran comme étant meilleure que mille mois. D’après Abou Hourayra, le Prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Quiconque accomplit la prière de la nuit, la Nuit d’El-Qadr, avec une foi ferme et en cherchant la récompense, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. » (Rapporté par Boukhari et Mouslim). Dans ce contexte, beaucoup d’algériens saisissent cette belle opportunité pour se rendre à la Mecque afin d’accomplir le petit pèlerinage ou « Omra ». Malgré la hausse vertigineuse du coût de la Omra, qui peut atteindre cette année les 29 millions de centimes, selon les agences de voyages, l’afflux massif des hadjis aux Lieux saints de l’Islam ne se dément pas, durant cette période très prisée, confortés par le hadith authentique dans lequel le Prophète (QSSSL) disait que « Une Omra accomplie pendant le mois de Ramadan équivaut à un pèlerinage en ma compagnie. »

Selon M. Youcef Azzouza, DG de l’Office national du Hadj et de la Omra (ONPO), le nombre de candidats à la Omra cette année a connu une hausse de 40 milles personnes par rapport à 2016, en ajoutant ensuite que les hadjis algériens dépasseront les 100.000, d’ici la fin du mois de Ramadhan, date de clôture la saison de la Omra. Sollicité par la presse, dernièrement, le premier responsable de l’ONPO a déclaré que les agences de voyages agréées qui craignaient pour leur avenir, suite à la menace d’instauration de la taxe de 2000 rials par les autorités saoudiennes, ont été agréablement surprises par l’afflux massif de nos compatriotes pour la Omra de ramadhan, notamment ceux qui n’ont pas eu de chance au tirage au sort du hadj. Dans ce contexte, il a rappelé que les représentants de l’ONPO suivent de près les activités des agences, concernant le respect de ces dernières du cahier de charges de la Omra. L’expérience aidant, les agences ont, semble t-il, pris toutes leurs dispositions pour assurer une bonne prise en charge des hadjis cette année. Le propos est surtout valable pour les prestations de transport, lesquelles sont bien assurées, malgré la chaleur torride qui régne dans la région, permettant ainsi aux hadjis d’accomplir leurs prières quotidiennes à la sainte Mosquée de La Mecque. Pour ce qui est de la restauration, les hadjis préparent eux-mêmes leurs plats préférés, incapables de s’adapter à la cuisine saoudienne.

Mourad A.