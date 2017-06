Accident d’un hélicoptère à Méchria : Décès de deux cadres de la gendarmerie nationale

Deux cadres de la gendarmerie nationale sont morts dans un accident d'un hélicoptère mardi dans la nuit à Méchria dans la wilaya de Nâama, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors d’une patrouille nocturne programmée dans le cadre des vols d’instruction, un hélicoptère relevant de la gendarmerie nationale, à son bord un équipage composé de trois cadres, a fait l’objet d’un crash la nuit de mardi, à 23h00, aux environs de Méchria dans la wilaya de Nâama /2e RM/, causant ainsi le décès de deux cadres de l’équipage et de graves blessures au troisième". En cette douloureuse circonstance, le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire "adresse ses sincères condoléances aux familles des deux victimes et les assure de sa profonde compassion, et présente ses vœux d’un prompt rétablissement au cadre blessé".

"Suite à ce tragique incident, le général de corps d’armée a dépêché une enquête pour élucider les causes et les circonstances de l’accident.