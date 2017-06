Agences de presse APS et VNA : Renforcer la coopération

L'agence nationale de presse Algérie Presse Service (APS) et son homologue du Vietnam (VNA) ont convenu à Hanoï de renforcer leur coopération à la faveur de la signature d'un protocole d'accord entre les deux agences. L'accord, signé par le directeur général de l'APS, Abdelhamid Kacha, et le directeur général de VNA, Nguyen Duc Loi, vise l'intensification des échanges d'informations, de photos, d'infographies et dans le domaine audiovisuel. Selon les termes du document, les deux agences s’accordent à s’échanger des informations en français et en anglais ainsi que des photos et des vidéos. Les deux parties s’engagent, en outre, à se fournir mutuellement des appuis professionnels, techniques et logistiques ainsi que l’assistance à leurs correspondants et envoyés respectifs dans l’exécution de leurs activités professionnelles dans le pays d’accueil. L’APS et VNA procèderont, selon les termes de l’accord, à des échanges de visites périodiques de responsables et/ou journalistes pour discuter de la coopération et des orientations de développement du journalisme dans chaque pays respectif. Lors de l’entretien entre les deux directeurs généraux, M. Kacha a estimé très efficace la coopération entre les deux parties, notamment dans l'échange d'informations, affirmant sa volonté d'utiliser plus efficacement encore les informations fournies par la VNA pour informer de la situation du Vietnam en particulier et de l’Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) ainsi que du continent asiatique en général. De son côté, Nguyen Duc Loi a déclaré que l'Algérie et l'Afrique du Nord sont des régions importantes pour l'Agence VNA en matière d'information, ajoutant que les relations de coopération entre les deux agences de presse étaient nécessaires, conformément aux relations d'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Algérie. A cet égard, il a remercié l'APS de soutenir efficacement les correspondants de la VNA dans l’accomplissement de leur tâche en Algérie. Par ailleurs, les deux directeurs généraux ont discuté des défis qui se posent devant les agences de presse en ce contexte actuel d'une concurrence acharnée ainsi que des mesures pour que l'APS et VNA puissent bien accomplir leur mission et continuer de se développer. Pour rappel, un accord de coopération avait été signé, en décembre 2013 à Alger, entre l'APS et VNA à travers lequel les deux agences de presse se sont notamment engagées à échanger gratuitement des informations et des photos d’actualité.