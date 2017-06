Algérie - Indonésie : Indéniables opportunités d’investissements

L’Indonésie s’emploie à investir le marché algérien au regard des opportunités d’investissements qui y sont présentes, a affirmé à Aïn Defla l’ambassadeur d’Indonésie en Algérie, Safira Machrusah.

«Les potentialités en matière d’investissements dont recèle l’Algérie dans divers domaines sont très intéressantes et ne peuvent laisser indifférents», a indiqué Mme Machrusah qui visitait la zone industrielle de Aïn Defla dans le cadre d’une visite de prospection à la wilaya à l’invitation de la chambre locale du commerce et d’industrie (CCI). La coopération économique entre les deux pays doit refléter les relations bilatérales «privilégiées», a-t-elle estimé, faisant état de la disposition de son pays à faire profiter l’Algérie de l’expérience des grandes compagnies indonésiennes versées dans diverses activités. Au niveau de la zone industrielle de la ville à laquelle elle s’était rendu en compagnie des autorités locales, la diplomate a notamment rendu visite à deux sociétés étrangères spécialisées respectivement dans la fabrication d’aluminium et de câbles, recevant des explications exhaustives se rapportant aux capacités de production de ces entreprises. Se disant impressionnée par le niveau technologique atteint, elle s’est félicitée que les autorités algériennes s’emploient à lever toutes les contraintes inhérentes aux investissements étrangers. Au niveau du pôle urbain de Aïn Defla situé à l’entrée est de la ville, elle s’est rendue au site devant abriter les logements selon la formule location-vente, faisant remarquer que les responsables de la société spécialisée en bâtiment qui l’accompagnaient (Wiccam) était disposé à y construire 1.000 unités. Par ailleurs, et au regard de la vocation agricole de la wilaya et des nombreux barrages qui y sont recensés, Mme Machrusah a plaidé pour la réalisation de projets dans le domaine de l’aquaculture.

A Miliana, l’ambassadeur d’Indonésie s’est rendue notamment à la manufacture d’armes et au musée de l’Emir Abdelkader, émettant le souhait de voir les jeunes Algériens s’inspirer des réalisations de cette personnalité hors pair.