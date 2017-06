Le Président Bouteflika préside le Conseil des ministres : pas de recours à l'endettement extérieur

Intervenant après l'adoption du Plan d'action du gouvernement par le Conseil des ministres qu'il a présidé, M. Bouteflika a souligné que les «défis majeurs», imposés par la crise pétrolière, exigeaient plusieurs actions dont celles relevant des finances.

A ce propos, il a recommandé la poursuite de la rationalisation budgétaire, la promotion de financements internes non conventionnels et la préservation de la souveraineté économique du pays en évitant le recours à l'endettement extérieur et en contenant davantage le volume des importations afin de sauvegarder les réserves de change, note le Conseil des ministres dans son communiqué.

La politique de rationalisation budgétaire a été adoptée en 2016 dans la perspective de redresser les finances publiques à l'horizon 2019. Ainsi, la loi de finances pour 2017 a marqué l’amorce d'une trajectoire budgétaire pour les années 2017-2019, laquelle vise une stabilisation des dépenses publiques et une optimisation des ressources ordinaires dans le cadre du Nouveau Modèle de Croissance Economique. Après plusieurs années de hausses successives des dépenses, entraînées par des entrées record de la fiscalité pétrolière, le gouvernement a opté par la suite à la rationalisation budgétaire, voire du pragmatisme budgétaire, suite à la chute drastiques des cours du brut depuis juin 2014. Ainsi, pour les trois exercices 2017, 2018 et 2019, le gouvernement s’est fixé un double objectif : rationaliser et plafonner les dépenses au niveau de celles de 2015, à savoir autour de 7.000 milliards de dinars (mds DA) tout en prévoyant une hausse annuelle d’au moins 11% du produit de la fiscalité ordinaire. Cette démarche devra permettre une visibilité de la politique budgétaire à moyen terme et un équilibre du budget de l’Etat pour pouvoir entamer, dès 2020, la mise en œuvre de mesures concrètes de diversification de l’économie. Mais en attendant les résultats de la nouvelle approche budgétaire et pour compenser la baisse des revenus pétroliers, alimentant l'essentiel du budget de l'Etat, le Chef de l'Etat a invité le gouvernement à «promouvoir des financements internes non conventionnels qui pourraient être mobilisés pendant quelques années de transition financière», indique le communiqué du Conseil des ministres. Une initiative inédite avait déjà été engagée par le gouvernement en 2016 à travers le lancement de l’Emprunt obligataire pour la croissance économique. Cet emprunt d’Etat a permis au Trésor public d’encaisser, auprès des banques publiques essentiellement, près de 570 mds DA qui ont servi à couvrir une partie du déficit budgétaire de 2016. Dans le cadre de la mobilisation des financements non conventionnels, outre le partenariat Public-Privé sur lequel mise également le gouvernement, la Bourse d'Alger est aussi appelée à être dynamisée à travers l'introduction d'autres sociétés notamment publiques et l'activation du marché obligataire.



Eviter le recours à l'endettement extérieur



Quant à l'endettement extérieur, le Chef de l'Etat a été catégorique : «Il faut éviter le recours à l'endettement extérieur», a-t-il fermement instruit le gouvernement, en relevant que cela relève de la souveraineté économique nationale qu'il faut absolument préserver. En 2016, l’Algérie a eu recours à un emprunt auprès de la Banque africaine de développement (BAD) dont elle est actionnaire, et ce, pour le financement du Programme d’appui à la compétitivité industrielle et énergétique, pour un montant de 900 millions d’euros. La dette externe actuelle du pays est très faible, ce qui conforte sa solvabilité. A la fin 2016, cette dette était de 3,85 milliards de dollars, soit 2,45% du PIB. L'autre recommandation de M. Bouteflika pour préserver les réserves de change du pays est de «contenir davantage le volume des importations de biens et services». Sur ce point, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé juste après son installation à la tête du gouvernement, que la réduction des importations était à la tête des priorités du secteur du commerce. Le pays s'est déjà engagé dans une politique de réduction des importations qui avaient atteint un niveau très élevé (plus de 60 mds USD), et ce, à travers l'introduction des licences d'importation, ce qui a permis de réduire les importations à 46 mds USD en 2016. Mis en œuvre depuis 2016, le système des licences a touché, dans une première phase, les véhicules, le ciment et le rond à béton.

Pour l'année 2017, les contingents quantitatifs pour l’importation des produits et des marchandises au titre des licences d’importation concernent 21 produits industriels et agricoles. Il s'agit essentiellement des bois, des céramiques, des viandes bovines, fraîches ou réfrigérées, des fromages, des citrons frais, des pommes, des bananes, de l'orge, de l'ail, du maïs, des tourteaux de soja, du concentré minéral vitaminé, du poly-phosphates ainsi que du double concentré de tomate. Ces restrictions en matière d'importations visent non seulement la réduction de la facture d'importation et la préservation du matelas de devises mais aussi l'encouragement de la consommation des produits locaux.

En avril dernier, les réserves de change de l’Algérie étaient de 109 mds USD contre 114,1 mds USD à fin 2016, 144,13 mds USD à fin 2015 et 178,94 mds USD à fin 2014. Avec ce niveau de réserves, conjugué à un faible taux d'endettement extérieur, la situation financière du pays demeure soutenable, malgré la crise, d'où la nécessité de la préserver. (APS)

Améliorer l'enseignement

L'amélioration du système national d'enseignement, dans ses différents paliers, et la valorisation de la recherche scientifique concerne plus de 10 millions d’élèves et étudiants afin de relever le niveau d'instruction et d'améliorer leur formation pour être au niveau des évolutions dans le monde et répondre à la demande de la sphère économique. L'Etat accorde une attention particulière au secteur de l'éducation nationale, se traduisant par la mobilisation de moyens organisationnels et financiers conséquents au profit des multiples paliers du système national d’enseignement (primaire-moyen-secondaire-professionnel-universitaire).

A cet effet, des ressources importantes sont injectées pour améliorer le niveau de formation des enseignants, en sus de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, ainsi que la réalisation des établissements tous cycles confondus et le renforcement des services d'accompagnement (transport, cantines). Une charte a été signée en 2015 par les partenaires sociaux du secteur de l'éducation nationale définissant les droits et obligations de chaque composante de la communauté éducative afin d’instaurer un climat favorable permettant d’aller à une «école de qualité».

Outre l'élaboration de nouveaux manuels scolaires pour les cycles primaire et moyen, afin d’introduire la référence nationale, le ministère de l’Education veille depuis des années à introduire de nouvelles dispositions pédagogiques notamment dans le cycle primaire avec la généralisation du préscolaire, l’extension de l’enseignement de tamazight et la promotion de l’enseignement des langues étrangères.

Dans le souci de moderniser le système national d'enseignement et de formation pour le mettre au diapason des besoins du développement de l’économie nationale, la rentrée 2016-2017 dans le secteur de la formation professionnelle, a vu cette année l’introduction de nouvelles spécialités à même de diversifier et d'améliorer les offres de formation.

Il s’agit notamment de mettre en adéquation la formation professionnelle avec le secteur de l’emploi, à la faveur notamment de l’amélioration de la prise en charge des actions de formation classées prioritaires par le gouvernement, à savoir l’industrie, le BTP, l’agriculture, l’hôtellerie et le tourisme. S'agissant du volet de la valorisation de la recherche scientifique, la Constitution révisée de février 2016 garantit les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique qui s'exercent dans le cadre de la loi, est-il stipulé dans l'article 44 qui énonce aussi que «l'Etat œuvre à la promotion et à la valorisation de la recherche scientifique au service du développement durable de la nation». A la faveur de la Constitution de 2016, qui a constitutionnalisé les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique, un Conseil national de la recherche scientifique et des technologies a été créé. L’article 207 de la loi fondamentale stipule que le Conseil a pour mission, notamment, de «promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l’innovation technologique et scientifique et de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche-développement». Sa mission consiste également à «évaluer l’efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l’économie nationale dans le cadre du développement durable».

L’institution de ce Conseil fait suite à l’installation en novembre 2015 de l’Académie des sciences et des technologies d’Algérie (ASTA), composée de 46 membres fondateurs (noyau constitutif), dont 11 femmes et 6 membres issus de la communauté algérienne établie à l’étranger, sélectionnés par un jury international. A terme, elle atteindra un total de 200 membres. Dans le but de renforcer le système de la recherche nationale en vue d’améliorer son rendement et d’exploiter ses résultats dans le domaine économique, une loi d’orientation sur la recherche scientifique a été adoptée en 2015. Les mesures «pratiques» contenues dans cette la loi visent à optimiser la méthodologie générale de la recherche scientifique et à exploiter ses résultats dans le domaine économique pour réaliser les objectifs du développement. La loi permet notamment la mise en place des mécanismes en vue de sélectionner les programmes nationaux de recherche prioritaires, tout en donnant la possibilité aux départements ministériels de proposer des domaines et des créneaux de recherches considérés comme prioritaires, à travers l’installation de commissions sectorielles permanentes.

Cette loi permet d’assurer le préfinancement aux entreprises innovatrices et de soutenir les opérateurs économiques chargés des activités de recherche et de développement, outre la possibilité de créer des centres d’innovation et du transfert technologique pour encourager la coopération entre les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les entreprises économiques. Le texte permet aussi de développer les ressources humaines dans le domaine de la recherche scientifique et à mobiliser les compétences scientifiques nationales, à travers l’augmentation annuelle du nombre des chercheurs et la formation d’équipes de recherches pour développer la recherche coopérative.

L’Algérie, qui ne disposait à l’indépendance que d’une seule université, en l’occurrence celle d’Alger, avec un effectif de 800 étudiants, est passée en 2016 à un nombre de 107 établissements universitaires accueillant près de 1,5 million d’étudiants. (APS)