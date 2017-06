Promotion des droits des enfants en Afrique : L’appel du Conseil national des droits de l’Homme

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a plaidé hier pour la promotion des droits des enfants en Afrique et le bannissement de toutes les mauvaises pratiques dont ils sont victimes. «La célébration de la Journée de l’enfant africain offre l’occasion au Conseil national des droits de l’homme de joindre sa voix à celles des autres acteurs nationaux et internationaux institutionnels et non institutionnels, dans la perspective de promouvoir davantage les droits de l’enfant africain», a précisé le CNDH, dans un communiqué. Il a ainsi appelé à «unir les efforts et que chacun de nous milite pour une société meilleure où les mauvaises pratiques seront bannies et un monde qui soit à même d’offrir une chance égale d’épanouissement à tous nos enfants d’Afrique». La Journée de l’enfant africain est célébrée cette année sous le thème «L’agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique : accélérons la protection, l’autonomisation et l’égalité des chances». Cette date marque les insurrections de 1976 à Soweto au cours desquelles une manifestations par des écoliers en Afrique du Sud contre une scolarité inspirée par l’apartheid a eu pour résultat le massacre public de jeunes manifestants non armés par des policiers, a rappelé le CNDH. Pour cela, le CNDH estime que cette journée constitue «une opportunité certaine pour exprimer sa préoccupation à la persistance de certaines pratiques néfastes comme le travail précoce des enfants, les enfants en rapport avec la toxicomanie et la cybercriminalité ainsi qu’avec la traite des personnes». «Chacun de nous et interpellé sur la réalité de la situation qui peut paraître inconfortable lorsque les droits des enfants sont bafoués. Dès lors, comment ces enfants apprendront-ils à respecter les droits d’autrui si leurs droits ne sont pas respectés ?» s’est interrogé le CNDH. Dans le même sillage, le CNDH a évoqué les efforts consentis par l’Algérie qui a été, selon lui, «parmi les pays précurseurs à plaider pour la préservation des droits de l’enfant africain, ce qui s’est traduit par la ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 2003». «Ces efforts se sont traduits également par la consolidation du cadre législatif national par l’adoption d’une nouvelle loi en matière de protection de l’enfant qui a consacré, entre autres, la prise en charge de l’enfant réfugié au même titre que l’enfant algérien», note le CNDH. Néanmoins, le Conseil estime que cela «ne suffit pas pour autant et requiert de chacun de nous davantage d’efforts, car nos enfants sont les futurs dirigeants de nos sociétés, les futurs moteurs de nos économies nationales et, enfin, les futurs parents et protecteurs de la génération à venir». (APS)