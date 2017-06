Election des groupes parlementaires : l’APN poursuit sa structuration

Les neuf postes de vice-président se répartissent comme suit : quatre pourvus par le FLN, trois occupés par le RND, un poste pour le MSP et un autre pour le groupe des indépendants.

Du nouveau dans le processus de structuration de la nouvelle APN. En effet, aussi bien en termes de désignation des vice-présidents de l’APN, qu’en matière de mise en place des commissions parlementaire, ces actions structurelles semble aborder, désormais, leur ultime étape. Preuve en est, après la désignation par le FLN de ces quatre vice-présidents, dont les noms ont été rendus publics au début de cette semaine, le RND vient de lui emboîter le pas en procédant lui aussi à l’élection de trois vice-présidents de l’APN, quatre présidents et quatre vice-présidents de commission, a indiqué hier un communiqué de ce groupe parlementaire. Celui-ci s’est réuni tout au long de la journée de mardi dernier, comme nous l’avons annoncé dans nos précédentes éditions. Cette réunion devait certainement évoluer suivant un rythme marathonien, eu égard, notamment, aux points retenus à l’ordre du jour. Au terme de cette concertation, «les députés Torchi Boudjemaâ, Snoussi Amine et Fouzia Bensahnoun ont été élus vice-présidents de l’APN», tient à préciser, dans son communiqué, le groupe parlementaire du RND. Le processus de désignation des 9 vice-présidents de l’APN a abouti à sa phase finale, avec l’élection du député Abi Ismail Mohamed, issu du groupe des indépendants. À titre de récapitulatif, les neufs postes de vice-président de l’APN se répartissent comme suit : quatre pourvus par le FLN, trois occupés par le RND, un poste pour le MSP et un autre pour le groupe des indépendants.



Quatre commissions parlementaires dans l’escarcelle du RND



Par ailleurs, et pour revenir à la réunion du groupe parlementaire du RND, les travaux de cette concertation ont abouti, indique-t-on, à l’élection des Bouderradji Messaoud, Benmerabet Fouad, Safi Al-Arabi et Ratiba Ayad, désignés, respectivement, président de la commission Défense nationale, président de la commission Affaires économiques, développement, industrie, commerce et planification, président de la commission Éducation, enseignement supérieur, recherche scientifique et affaires religieuses, et président de la commission Jeunesse, sports et action associative.

Le communiqué du groupe parlementaire du RND a fait part en outre de l’élection des vice-présidents de 4 commissions parlementaires. Il s’agit de la commission Finances et budget, de la commission Habitat, équipement, hydraulique et aménagement du territoire, de la commission Santé, affaires sociales, travail et formation professionnelle, et de la Commission Affaires juridiques et administratives et libertés.

Il a été procédé par ailleurs à l’élection des rapporteurs de 4 commissions, à savoir la commission des Affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration, la commission des Transports et des télécommunications, la commission de l’Agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement, et la commission de la Culture, de la communication et du tourisme. M. Belabbes Belabbes a été désigné président du groupe parlementaire de cette formation politique, a tenu à rappeler le RND, dans son communiqué. S’agissant du groupe parlementaire des indépendants, et outre l’élection d’Abi Ismail Mohamed au poste de vice-président de l’APN, il été procédé, à l’issue d’une réunion interne à ce groupe, à la désignation du député Chaabane Louaar, président de la commission de l’Habitat, de l’équipement, de l’hydraulique et de l’aménagement du territoire, et de son collègue, le député Benbelkacem Belkacem, élu quant à lui vice-président des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger. La députée Zedam Hassina a été, pour sa part, désignée comme rapporteur de la commission Santé, affaires sociales, travail et formation professionnelle, informe le groupe parlementaire des indépendants dans son communiqué.

Karim Aoudia