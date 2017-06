Boumerdès : Une commission pour le contrôle du suivi de l’application

Une commission, réunissant des directeurs de nombreux secteurs concernés, a été installée à Boumerdès, en vue d’organiser et de contrôler le suivi de la mise en œuvre des mesures garantissant une bonne saison estivale 2017, a annoncé le wali Abderrahmane Madani Fouatih.

Dans une déclaration, en marge d’une visite de travail de deux jours, pour le constat de la mise en œuvre des préparatifs de la saison estivale, à travers les plages de la wilaya, M. Fouatih a expliqué que la commission en question compte des sections au niveau de toutes les daïras, chargées d’assurer les conditions requises pour assurer un bon séjour aux visiteurs des plages de la région. Parmi les missions dévolues à cette commission, le chef de l’exécutif a cité la délivrance d’autorisations pour exercer un commerce ou toute autre activité au niveau des plages, à l’exception des parking de véhicules, qui entrent dans les prérogatives des communes concernées, et dont la location se fait par adjudication avec un prix unifié pour toutes les plages.

Les présidents des communes sont, par ailleurs, interdits d’accorder des autorisations d’exercice d’une quelconque activité au niveau des plages, sans l’accord de la dite commission, a ajouté le wali, non sans insister sur le principe de gratuité de l’accès des estivants à toutes les plages de la wilaya. S’agissant des préparatifs de la saison estivale à Boumerdès, dont l’ouverture officielle est prévue après la fin du mois béni, M. Fouatih a indiqué qu’ils vont bon train, et qu’un effort financier a été consenti en vue du bon aménagement des plages et de leur sécurisation.

Selon le directeur du tourisme et de l’artisanat, El-Ouerdi Abidi, neuf nouvelles plages ont été ouvertes à la baignade, cet été à Boumerdès, portant ainsi le nombre de plages fréquentables de 36 à 45, sur un total de 61 plages englobées par un littoral de 107 km de long. M. El-Ouerdi a ajouté que l’ouverture, à partir de la présente saison, de ces plages à Boudouaou-El-Bahri, Cap Djinet, Dellys et à Afir, est intervenue après la levée de nombreuses contraintes, dont l’absence d’accès vers les plages, de parkings, d’éclairage, de salles d’eau et de points de contrôle et de sécurité. Pour rappel, la wilaya de Boumerdès a accueilli près de 10 millions d’estivants, l’année dernière, un flux en baisse comparativement à la saison précédente (2015), durant laquelle elle avait accueilli près de 11 millions d’estivants.

Le responsable a cité le climat instable ayant caractérisé de longues périodes de l’été dernier, comme étant la cause principale de ce recul, ajouté à la diversité des offres touristiques assurées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. (APS)