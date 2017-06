Développement du paiement électronique : 50 000 TPE distribués aux commerçants en septembre

« Il ya tout un volet de déploiement d’un réseau de terminaux de paiement électronique qu’il faudra prendre en charge. En effet, au niveau d’Algérie poste, il ya un projet d’acquisition de 50.000 TPE. Ce qui constitue un premier pas pour encourager les commerçants a se mettre au e-commerce » tels sont les pros tenus par la ministre des technologies de l’information et de l’économie numérique.

S’exprimant, hier, à l’émission « L’Invité de la rédaction » de la chaine 3 de la Radio Algérienne, Mme Imane Houda Feraoun a fait savoir que ce dispositif important permettra de faciliter davantage l’usage du paiement en ligne ainsi que l’accélération de la cadence de la numérisation de l’économie.

« Aujourd’hui alors que le système d’information est en place et que la carte de paiement électronique est en phase de distribution auprès des clients, il est grand temps de déployer ces TPE. Ce mode de paiement va inciter les algériens à adopter ce moyen de règlement électronique » a-t-elle indiqué

La ministre a précisé que l’installation de ces TPE devra se faire avant le mois de septembre prochain, rappelant, qu’en même temps, la Société d’Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique (SATIM), a, elle aussi, acquis quelques milliers TPE.

Toutefois, la ministre a tenu à mettre en avant le fait qu’il est impossible, que ça soit pour l’Algérie poste ou la SATIM, de doter tous les commerçants du pays de cet appareil de paiement, pour la simple raison qu’il n’ya pas encore un grand nombre de personnes intéressées. « Une fois que l’envie de payer par carte sera acquise chez la population les TPE connaitront un engouement très fort »a-t-elle supposé.

Elle a révélé dans ce sens que sont secteur opte en premier abord d’appeler les commerçants à adopter ce mode de payement électronique par des mesures incitatives

Prenant l’exemple du commerce en ligne, la ministre relève cependant la réticence des détaillants à s’impliquer dans l’E-paiement, en raison, dit-elle de leur manque de confiance vis-à-vis du système financier, mais également de leurs habitudes à préférer le paiement cash pour faire solder leurs prestations.

Mme Feraoun estime que cette première expérience poussera, petit à petit, les Algériens à s’acquitter de leurs achats par le biais d’une carte bancaire et, par un « effet boule de neige », à amener progressivement les commerçants à adopter, à leur tour, ce moyen de paiement.

« Numériser tout les secteurs est un travail tres important a faire c’est un travail aux quels tout les départements se sont attelé depuis un certain moment »a-t-elle souligné.

A ce titre, elle signale que des notions telles que le, E-commerce, E-paiement, Mobile-paiement et les partages de données sont parmi les activités qui attendent d’être encadrées par une loi sur le commerce électronique et d’autres textes réglementaires. « Il ya plusieurs lois qu’il va falloir prévoir et mettre en place pour s’assurer de la sécurité des biens de nos citoyens »

Elle affirmé que ce qui pose problème en ce moment, « c’et le cadre réglementaire cette technologie ».

Selon elle, même les pays trés développés, accusent des problèmes dans ce sens « des fois la réglementation dois évoluer annuellement voir mensuellement pour régler les problèmes qui existent »a-t elle dit.

Concernant le recouvrement et la qualité d’internet fourni aux citoyens, Mme Faraoun a rappelé le fait que l’Algérie va lancer, avant la fin de l’année en cours, un satellite appelé à satisfaire l’ensemble des besoins nationaux en matière d’accès à Internet, ce qui va améliorer encore plus les services et prestations fournies par les opérateurs.

Dans cette optique, la ministre a souligné qu’Algérie poste ne détient pas le monopôle et qu’il ya des fournisseurs d’internet qui activent dans ce segment et qui souffrent de manque de bénéfices, elle explique que le projet de loi qui sera soumis au parlement impose l’ouverture de la boucle local aux privés

L’hôte de la radio, rappelle, dans ce sillage que la question du partenariat d’Algérie Télécom avec les entreprises, est prise en charge dans le projet de loi régissant le secteur et qui se trouve actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement. « Algérie Télécom aura l’obligation avec l’autorité de la régularisation de développer un cahier de charge pour l’ouverture du dernier kilomètre de la fibre optique et faire participer le privé au développement et la modernisation de la qualité d’internet » a-t-elle dit, expliquant que le texte prévoit que l’entreprise aura comme principale tâche de relier le réseau filaire du MSAN vers le client.

Sarah A. Benali Cherif