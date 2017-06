«Yaoumiate El Fanane» : Chroniques d’une quotidienneté hilarante

La pièce théâtrale Yaoumiate El Fanane (Journée de l’artiste), présentée dans la soirée de mardi au théâtre Ahmed Ben Bouzid de Djelfa, a été très appréciée par le public (en majorité des familles), qui a longuement applaudi plusieurs de ses scènes. En effet, les amateurs du 4e art présents au théâtre régional de Djelfa se sont délectés de nombreuses scènes de cette pièce pour adultes, admirablement campée par deux comédiens de la troupe de l’association locale «Nibras» des arts théâtrales. La trame de la pièce tourne autour de deux comédiens, l’un amateur et l’autre professionnel, qui tentent d’écrire des pièces théâtrales, inspirées de leur propre vécu ou de textes mondiaux, discutant à bâtons rompus de la meilleure façon de créer une nouvelle œuvre, en vue de la présenter au directeur du théâtre.

Le dialogue, parfaitement servi par les deux comédiens, démontre les différences entre un comédien professionnel et amateur, dans un style parfois hilarant, qui a rempli le public de bonne humeur. Selon la chargée de la communication auprès de cet établissement artistique, Djiab Laàmria cette représentation est inscrite au titre du programme d’animation, fixé par le théâtre Ahmed Ben Bouzid, pour animer les soirées de ce mois sacré du ramadan. Le programme lancé dès la première semaine, en collaboration avec de nombreuses associations et troupes théâtrales de l’intérieur et de l’extérieur de la wilaya, prévoit, entre autres, deux représentations pour enfants, avec à sa clôture, durant la dernière semaine du mois, un gala de Anachid et Madaih, en plus de spectacles humoristiques.