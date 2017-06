Grand Prix El Hachemi Guerouabi : Hommage au maître du châabi

Le coup d’envoi de la troisième édition du Grand Prix El Hachemi Guerouabi a été donné dans la soirée de mardi, au théâtre régional Azzedine-Medjoubi de Annaba, par la veuve du maitre de la chanson chaabi, Chahira Guerouabi, dans une ambiance exceptionnelle au grand bonheur des amoureux de ce genre musical, en présence d’un public nombreux, composé essentiellement de familles et des artistes. La première soirée a vu l’entrée en lice de six postulants. Il s’agit d’Abid Youcef (Tizi-Ouzou), Boukhenteche Fayçal (Tiaret) et de Mebarki Amer, Bilel Ghilia, Siaci Ramdane et Messaid Abdelhak(Annaba). Le jury de cette manifestation culturelle est composé de trois artistes célèbres à l’échelle nationale. Il s’agit d’Ismail Hani d’Alger, Mohamed Tazout de Médéa et Abderrezak Bendaouad de Annaba qui ont pour mission d’évaluer les prétendants au titre du grand prix. Lés six jeunes talents qui ont choisi des chansons assez difficiles puisées du patrimoine national, n’ont pas manqué de gratifier le jury et le public nombreux. Ce dernier, a longuement ovationné les jeunes artistes en lançant des youyous. La soirée artistique s’est achevée par un concert musical produit par l’un des maîtres de la musique chaabi, en l’occurrence Abderrahmane El Kobbi.Comme prévu, Il a égayé le public par l’interprétation des louanges au prophète Mohamed (QSSSL), dont Sala aâlik ya sataa Benouarou et Daif Allah. Puis, il a rendu un vibrant hommage aux figures emblématiques de la musique chaabi, disparus en chantant El Kobbi H’zine. Parmi ces derniers, on cite El Anka, Guerouabi, Dahmane, Ezzahi, etc. La salle du théâtre Azzedine-Medjoubi, s’est avérée exiguë pour contenir la forte assistance des familles accompagnées de leurs enfants en quête de détente et loisirs après la rupture du jeûn. La présidente de l’association El Hachemi Guerouabi, et veuve du maître de la musique chaabi, Chahira Guerouabi, s’est montrée très émue à la fin de la première soirée en indiquant qu’il fallait sauvegarder l’image et la notoriété de son époux qui s’énorgueillit de cinquante ans de carrière. Organisé par l’association El Hachemi Guerouabi, en collaboration avec l’agence algérienne pour le rayonnement culturel, l’Office national des droits d’auteurs et la direction de la culture d’Annaba, le concours national de découverte et promotion de jeunes talents se poursuivra jusqu'à demain soir.

B. Guetmi