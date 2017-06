Bechar : « Le jet d’eau » cœur de l’animation culturelle

Bien plus connu sous le nom de « jet d’eau », c’est la place de la République qui demeure, en ces veillées du mois de ramadan, au cœur de toutes les activités, programmées par la Direction de la Culture, en collaboration avec d’autres partenaires, telles la maison de la culture de Béchar, la Direction des affaires religieuses et les maisons de jeunes, dont les troupes musicales respectives viennent occuper l’espace culturel, en cette occasion des veillées nocturnes . Depuis le début du mois sacré du ramadhan et sitôt après la prière de l’Ichaâ et des Tarawih, la grande place est prise d’assaut par les jeunes, ainsi que quelques familles, en quête de distraction. Se sont ainsi succédé, durant ces soirées, plusieurs troupes locales, aux rythmes différents, allant de la chanson populaire locale, au rap, en passant par le Gnawi et la musique moderne, une programmation qui devrait parvenir à satisfaire le public, très nombreux certes et qui ne manquera de bouger aux rythmes et cadences de la musique, tout en ayant l’occasion de déguster du thé, préparé par quelques petits vendeurs à la sauvette de cette boisson très prisée en ces moments de détente. Il faut dire aussi qu’en raison de certaines restrictions financières, les responsables de la culture ne peuvent s’offrir le luxe d’inviter des troupes, en provenance d’autres régions du pays. Alternativement à cette animation culturelle, d’autres activités similaires sont entreprises au niveau de certaines maisons de jeunes, de quoi occuper le public, dont la seule préoccupation demeure bien entendu pouvoir veiller en ces soirées du mois sacré, lorsque l’on sait également que le mercure fait actuellement des siennes et que les températures, en ces veillées, ne sont pas pour autant clémentes. Pour un tout autre public, des conférences-débats sont organisées çà et là, à l’exemple de ces rencontres organisées à la Khizana de la Zaouïa El Kandoussiya de Kénadsa, où se rencontrent hommes de lettres, écrivains et fans de culture, pour débattre de sujets historiques, socioculturels et même parfois d’actualité, autour d’un bon verre de thé à la menthe et de « kalb-elouz », comme le veut d’ailleurs la tradition et à l’instar de toutes les régions du pays.

Ramdane Bezza